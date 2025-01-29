Стоимость обслуживания московских ЖК увеличивается из-за роста зарплат и издержек

Posted 29 января, 12:09
Published 29 января, 12:09
Modified 29 января, 12:09
Updated 29 января, 12:09
По его словам, основная трудность, с которой сталкиваются управляющие компании, заключается именно в дефиците кадров, особенно в таких профессиях, как дворники, охранники и другие линейные специалисты, информирует Lenta.RU.
Кошурников отметил, что доходы курьеров в Москве значительно превышают зарплаты работников ЖКХ. Как результат, многие люди предпочитают более высокооплачиваемые вакансии, что делает конкуренцию в этой сфере весьма сложной. Примерно 80% расходов компании составляют выплаты сотрудникам. Например, сантехнику необходимо платить 80 тысяч рублей, тогда как тариф предусматривает только 40 тысяч. Управляющая компания не может просто так увеличить свои доходы для покрытия этих убытков — ситуация действительно критическая.
Гендиректор также добавил, что управляющая компания не имеет возможности повышать тарифы лишь в ответ на общий рост цен или пропорционально увеличению затрат. Кошурников подчеркнул, что жильцы могут ознакомиться с новой предложенной ставкой и дождаться голосования собственников. Конечно же, большинство людей негативно реагируют на такие предложения, поскольку никто не рад увеличению своих расходов. Тем не менее организация стремится предоставить максимально полную и прозрачную информацию о том, из чего складывается данная сумма.
Существует несколько вариантов решения проблемы себестоимости: можно повысить тарифы с согласия собственников и сохранить объем услуг либо в случае негативного сценария сократить услуги или прекратить контракт на обслуживание.
Анатолий Кошурников уточнил, что сокращение предоставляемых услуг возможно в рамках жилищного законодательства — например, можно заменить круглосуточного консьержа на дневного или сократить количество постов охраны с пяти до трех.
По мнению генерального директора компании «Смарт Сервис», большинство клиентов — это образованные люди, которые осознают происходящие экономические изменения. Если им предоставить все необходимые данные для понимания текущей ситуации, они готовы принять аргументы компании.