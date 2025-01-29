Стоимость обслуживания московских ЖК увеличивается из-за роста зарплат и издержек

Гендиректор также добавил, что управляющая компания не имеет возможности повышать тарифы лишь в ответ на общий рост цен или пропорционально увеличению затрат. Кошурников подчеркнул, что жильцы могут ознакомиться с новой предложенной ставкой и дождаться голосования собственников. Конечно же, большинство людей негативно реагируют на такие предложения, поскольку никто не рад увеличению своих расходов. Тем не менее организация стремится предоставить максимально полную и прозрачную информацию о том, из чего складывается данная сумма.