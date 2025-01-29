«Турция — не рай»: релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

Posted 29 января, 14:13
Published 29 января, 14:13
Modified 29 января, 14:13
Updated 29 января, 14:13
По словам Николая Кучменко, который два года назад переехал в Анталию с семьей, до получения вида на жительство в стране ему было сложно взаимодействовать с местными структурами и получать медицинскую помощь. Николай отметил, что без икамета (так в Турции называют ВНЖ) затруднительно получить кредит, а арендодатели удваивают задаток и поднимают плату.
«Когда пришлось столкнуться с турецкой бюрократией, мне даже показалось, что турки дружелюбны только к туристам, а если видят в тебе соперника, особо содействовать не хотят», — рассказывает Николай.
Он добавляет, что помогать переселенцам в Турции готовы такие же релоканты. Николай с семьей живут в Анталии и общаются с российскими соотечественниками в комьюнити и чатах в социальных сетях, где им помогают справляться с трудностями адаптации.
Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.