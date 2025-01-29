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Posted 29 января, 14:13

Published 29 января, 14:13

Modified 29 января, 14:13

Updated 29 января, 14:13

«Турция — не рай»: релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

«Турция — не рай»: релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

29 января 2025, 14:13
Фото: Unsplash. «Турция — не рай»: релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

Релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

Сюжет
Эксклюзив
Без вида на жительство в Турции трудно даже лечиться, об рассказал корреспонденту RostovGazeta ростовчанин Николай Кучменко, уехавший в Анталию в 2023 году.

По словам Николая Кучменко, который два года назад переехал в Анталию с семьей, до получения вида на жительство в стране ему было сложно взаимодействовать с местными структурами и получать медицинскую помощь. Николай отметил, что без икамета (так в Турции называют ВНЖ) затруднительно получить кредит, а арендодатели удваивают задаток и поднимают плату.

«Когда пришлось столкнуться с турецкой бюрократией, мне даже показалось, что турки дружелюбны только к туристам, а если видят в тебе соперника, особо содействовать не хотят», — рассказывает Николай.

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Он добавляет, что помогать переселенцам в Турции готовы такие же релоканты. Николай с семьей живут в Анталии и общаются с российскими соотечественниками в комьюнити и чатах в социальных сетях, где им помогают справляться с трудностями адаптации.

Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Релокация#Ростов#Релоканты
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