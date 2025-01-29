«Турция — не рай»: релокант из Ростова рассказал о сложностях жизни в Анталии

По словам Николая Кучменко, который два года назад переехал в Анталию с семьей, до получения вида на жительство в стране ему было сложно взаимодействовать с местными структурами и получать медицинскую помощь. Николай отметил, что без икамета (так в Турции называют ВНЖ) затруднительно получить кредит, а арендодатели удваивают задаток и поднимают плату.