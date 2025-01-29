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Posted 29 января, 10:06

Published 29 января, 10:06

Modified 29 января, 10:08

Updated 29 января, 10:08

Укусившую полицейского ростовчанку признали виновной

Укусившую полицейского жительницу Ростова отправили в колонию

29 января 2025, 10:06
Фото: 1MI. Укусившую полицейского ростовчанку признали виновной
28-летнюю дебоширку, которая укусила полицейского за руку, признали виновной в даче взятки и применении насилия к полицейскому. Об этом рассказал ростовский Следком.

Суд и следователи установили, что летом 2024 года ростовчанка не выполнила требование сотрудника правоохранительных органов. Женщина положила в полицейскую машину взятку в сумме 12,5 тысячи рублей. Взамен она хотела, чтобы на нее не составляли протокол о правонарушении.

Когда инспектор отказался от взятки, фигурантка укусила его за руку и попыталась уничтожить деньги. В итоге ее ждёт 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Житель Ростовской области покусал полицейского, чтобы уйти от погони
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Ранее Бастрыкин вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области.

До этого в Каменском районе мужчина покусал полицейского, чтобы сбежать от погони.

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