Укусившую полицейского жительницу Ростова отправили в колонию

Posted 29 января, 10:06
Published 29 января, 10:06
Modified 29 января, 10:08
Updated 29 января, 10:08
Суд и следователи установили, что летом 2024 года ростовчанка не выполнила требование сотрудника правоохранительных органов. Женщина положила в полицейскую машину взятку в сумме 12,5 тысячи рублей. Взамен она хотела, чтобы на нее не составляли протокол о правонарушении.
Когда инспектор отказался от взятки, фигурантка укусила его за руку и попыталась уничтожить деньги. В итоге ее ждёт 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Ранее Бастрыкин вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области.
До этого в Каменском районе мужчина покусал полицейского, чтобы сбежать от погони.