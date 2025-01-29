Укусившую полицейского жительницу Ростова отправили в колонию

Суд и следователи установили, что летом 2024 года ростовчанка не выполнила требование сотрудника правоохранительных органов. Женщина положила в полицейскую машину взятку в сумме 12,5 тысячи рублей. Взамен она хотела, чтобы на нее не составляли протокол о правонарушении.