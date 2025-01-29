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Posted 29 января, 06:58

Published 29 января, 06:58

Modified 29 января, 07:00

Updated 29 января, 07:00

В Ростовской области откопали уникальное древнее захоронение

В дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллина

29 января 2025, 06:58
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области. В Ростовской области откопали уникальное древнее захоронение

В Ростовской области откопали уникальное древнее захоронение

В январе археологи откопали в хуторе Городище в Ростовской области уникальное древнее захоронение. Об этом рассказали в комитете по охране ОКН региона.

Сообщается, что на территории объекта культурного наследия «Пятьдесят шесть курганов» удалось откопать древнее захоронение, которое датируется первой четвертью III века до нашей эры.

Погребенный мужчина захоронен в прямоугольной яме, по углам которой расположились деревянные столбы. Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок. Также археологи нашли три амфоры, на одной из которых было нанесено клеймо. Оно содержало сведения о госслужащем, ответственном за выпуск тары.

Специалисты предположили, что столбы по углам погребения являются частью деревянного саркофага, который устанавливали для покойных с высоким социальным статусом.

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Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок.
Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок.
Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок.
Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок. . Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области

Ранее RostovGazeta рассказала, к чему привела работа псевдоархеологов в особо охраняемой «красной зоне» в Старочеркасской.

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