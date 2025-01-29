В дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллина

Posted 29 января, 06:58
Published 29 января, 06:58
Modified 29 января, 07:00
Updated 29 января, 07:00
Сообщается, что на территории объекта культурного наследия «Пятьдесят шесть курганов» удалось откопать древнее захоронение, которое датируется первой четвертью III века до нашей эры.
Погребенный мужчина захоронен в прямоугольной яме, по углам которой расположились деревянные столбы. Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок. Также археологи нашли три амфоры, на одной из которых было нанесено клеймо. Оно содержало сведения о госслужащем, ответственном за выпуск тары.
Специалисты предположили, что столбы по углам погребения являются частью деревянного саркофага, который устанавливали для покойных с высоким социальным статусом.
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