В дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллина

Погребенный мужчина захоронен в прямоугольной яме, по углам которой расположились деревянные столбы. Рядом с ним обнаружили древние кувшин и кубок. Также археологи нашли три амфоры, на одной из которых было нанесено клеймо. Оно содержало сведения о госслужащем, ответственном за выпуск тары.