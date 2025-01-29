В месте произрастания автохтонных донских виноградников модернизировали сеть LTE

Хутор Арпачин находится на левом берегу реки Дон, основан казаком Иваном Маноцковым в 1757 году. На сегодняшний день в нем проживает около полутора тысяч человек. На хуторе есть несколько производств, школа, дом культуры, православный храм и базы отдыха.