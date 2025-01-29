В месте произрастания автохтонных донских виноградников модернизировали сеть LTE

Posted 29 января, 10:42
Published 29 января, 10:42
Modified 29 января, 10:44
Updated 29 января, 10:44
Хутор Арпачин известен в среде российских виноделов относительно давно. На его территории, а также в соседнем хуторе Манычский, произрастает несколько сортов автохтонного винограда. Не случайно эти населенные пункты носят статус защищенного названия местного происхождения как винодельческие районы с особой спецификой и пользуются определенными преференциями.
Хутор Арпачин находится на левом берегу реки Дон, основан казаком Иваном Маноцковым в 1757 году. На сегодняшний день в нем проживает около полутора тысяч человек. На хуторе есть несколько производств, школа, дом культуры, православный храм и базы отдыха.
По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, компания постоянно работает над модернизацией LTE в малых населенных пунктах области. Так новое телеком-оборудование установили уже в 167 малых населенных пунктах региона.