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Posted 29 января, 10:42

Published 29 января, 10:42

Modified 29 января, 10:44

Updated 29 января, 10:44

В месте произрастания автохтонных донских виноградников модернизировали сеть LTE

В месте произрастания автохтонных донских виноградников модернизировали сеть LTE

29 января 2025, 10:42
Фото: пресс-служба МТС.
Связь 4G от МТС модернизировали в хуторе Арпачин Багаевского района.

Хутор Арпачин известен в среде российских виноделов относительно давно. На его территории, а также в соседнем хуторе Манычский, произрастает несколько сортов автохтонного винограда. Не случайно эти населенные пункты носят статус защищенного названия местного происхождения как винодельческие районы с особой спецификой и пользуются определенными преференциями.

Хутор Арпачин находится на левом берегу реки Дон, основан казаком Иваном Маноцковым в 1757 году. На сегодняшний день в нем проживает около полутора тысяч человек. На хуторе есть несколько производств, школа, дом культуры, православный храм и базы отдыха.

По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, компания постоянно работает над модернизацией LTE в малых населенных пунктах области. Так новое телеком-оборудование установили уже в 167 малых населенных пунктах региона.

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