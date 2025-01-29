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Posted 29 января, 06:28

Published 29 января, 06:28

Modified 29 января, 06:30

Updated 29 января, 06:30

В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область

В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область

29 января 2025, 06:28
Фото: Минобороны России. В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область
В Минобороны России рассказали, сколько дронов сбили над Ростовской областью в ночь на 29 января и сколько еще перехватили в других регионах. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

Одним из первых об атаке рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь. По словам главы региона, дрон уничтожили над Мясниковским районом, недалеко от донской столицы.

При этом оповещение населения о ЧС якобы не сработало. Местные жители в очередной раз пожаловались в комментариях, что не слышали предупреждающих сирен.

Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников
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— Хутор Веселый, Ленинаван — ничего не слышно! Такая же ситуация в хуторе Недвиговка. Один-единственный громкоговоритель слышат только несколько близ стоящих домов и то при условии открытых окон, — рассказали подписчики.

Всего в ночь на 29 января в России сбили 104 беспилотника. Помимо донского региона, их уничтожили в Ленинградской области (один), Калужской и Нижегородской (по три), Белгородской (четыре), Тверской (семь), Смоленской (11). Больше всего БПЛА перехватили над Брянской областью (27 штук) и Курской (47 штук).

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#БПЛА#Атака БПЛА#Дрон
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