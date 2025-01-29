В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область

Всего в ночь на 29 января в России сбили 104 беспилотника. Помимо донского региона, их уничтожили в Ленинградской области (один), Калужской и Нижегородской (по три), Белгородской (четыре), Тверской (семь), Смоленской (11). Больше всего БПЛА перехватили над Брянской областью (27 штук) и Курской (47 штук).