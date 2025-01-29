В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область

Posted 29 января, 06:28
Published 29 января, 06:28
Modified 29 января, 06:30
Updated 29 января, 06:30
Одним из первых об атаке рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь. По словам главы региона, дрон уничтожили над Мясниковским районом, недалеко от донской столицы.
При этом оповещение населения о ЧС якобы не сработало. Местные жители в очередной раз пожаловались в комментариях, что не слышали предупреждающих сирен.
— Хутор Веселый, Ленинаван — ничего не слышно! Такая же ситуация в хуторе Недвиговка. Один-единственный громкоговоритель слышат только несколько близ стоящих домов и то при условии открытых окон, — рассказали подписчики.
Всего в ночь на 29 января в России сбили 104 беспилотника. Помимо донского региона, их уничтожили в Ленинградской области (один), Калужской и Нижегородской (по три), Белгородской (четыре), Тверской (семь), Смоленской (11). Больше всего БПЛА перехватили над Брянской областью (27 штук) и Курской (47 штук).