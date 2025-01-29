В пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность

Информация об опасности на воздухе появилась 29 января в 14.18 мск. Тогда МЧС разослали сообщения о том, что Тарасовский район находится под угрозой атаки. В 14.23 мск опасность объявили в Каменск-Шахтинском, а в 14.26 мск — в Верхнедонском районе.