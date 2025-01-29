В пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность

Posted 29 января, 11:43
Published 29 января, 11:43
Modified 29 января, 11:45
Updated 29 января, 11:45
Сообщается, что под угрозой ракетной атаки находятся Каменский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Верхнедонский районы.
Информация об опасности на воздухе появилась 29 января в 14.18 мск. Тогда МЧС разослали сообщения о том, что Тарасовский район находится под угрозой атаки. В 14.23 мск опасность объявили в Каменск-Шахтинском, а в 14.26 мск — в Верхнедонском районе.
Ранее Мясниковский район Ростовской области подвергся атаке беспилотника в ночь на 29 января.
До этого, в ночь на 24 января, атаку БПЛА пережили три района.