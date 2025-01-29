rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 11:43

Published 29 января, 11:43

Modified 29 января, 11:45

Updated 29 января, 11:45

На северо-западе Ростовской области объявили ракетную опасность

В пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность

29 января 2025, 11:43
Фото: mil.ru. На северо-западе Ростовской области объявили ракетную опасность
В нескольких районах на северо-западе Ростовской области объявили ракетную опасность. Об этом гласит рассылка экстренной информации РСЧС.

Сообщается, что под угрозой ракетной атаки находятся Каменский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Верхнедонский районы.

Информация об опасности на воздухе появилась 29 января в 14.18 мск. Тогда МЧС разослали сообщения о том, что Тарасовский район находится под угрозой атаки. В 14.23 мск опасность объявили в Каменск-Шахтинском, а в 14.26 мск — в Верхнедонском районе.

В Минобороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Ростовскую область
Узнать подробнее

Ранее Мясниковский район Ростовской области подвергся атаке беспилотника в ночь на 29 января.

До этого, в ночь на 24 января, атаку БПЛА пережили три района.

Читайте также:
Плотный туман окутает Ростовскую область на три дняТри района на севере Ростовской области атаковали БПЛАДва трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Беспилотник#Последние новости Ростова на сегодня#Каменский район#Тарасовский район#Чертковский район#Миллеровский район#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика