В Ростове автобус наехал на выпавшую из салона пассажирку

По информации Ростовской транспортной компании происшествие случилось в среду днем, 29 января, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Пассажирка начала выходить из автобуса, когда водитель уже закрывал двери. Неожиданно ногу женщины зажало, из-за чего она вывалилась из салона и приземлилась на асфальт. Водитель не заметил упавшую пассажирку и начал движение. В результате автобус переехал свободную ногу ростовчанки.