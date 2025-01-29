rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 18:07

Published 29 января, 18:07

Modified 29 января, 18:09

Updated 29 января, 18:09

В Ростове электробус наехал на выпавшую из салона пассажирку

В Ростове автобус наехал на выпавшую из салона пассажирку

29 января 2025, 18:07
Фото: 1MI. В Ростове электробус наехал на выпавшую из салона пассажирку
В Ростове-на-Дону женщина упала, выходя из автобуса №88. Водитель не заметил пассажирку и проехался по ее ноге. Инцидент прокомментировал и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин в личном телеграм-канале.

По информации Ростовской транспортной компании происшествие случилось в среду днем, 29 января, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Пассажирка начала выходить из автобуса, когда водитель уже закрывал двери. Неожиданно ногу женщины зажало, из-за чего она вывалилась из салона и приземлилась на асфальт. Водитель не заметил упавшую пассажирку и начал движение. В результате автобус переехал свободную ногу ростовчанки.

Отмечается, что водитель отстранен от управления общественного транспорта и будет привлечён к ответственности.

В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84
Узнать подробнее

Скрябин рассказал, что женщине оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. И. о. главы администрации города лично узнал о состоянии здоровья пострадавшей от главного врача БСМП №2.

Добавим, что в Ростове-на-Дону началась проверка всех деталей инцидента. Доклад о ее результатах будет предоставлен Александру Скрябину.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерами.

Читайте также:
Девушка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-ДонуПолный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-ДонуДва полных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Транспорт#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Пострадавшая#Наезд#Происшествия#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика