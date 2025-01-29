В Ростове автобус наехал на выпавшую из салона пассажирку

Posted 29 января, 18:07
Published 29 января, 18:07
Modified 29 января, 18:09
Updated 29 января, 18:09
По информации Ростовской транспортной компании происшествие случилось в среду днем, 29 января, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Пассажирка начала выходить из автобуса, когда водитель уже закрывал двери. Неожиданно ногу женщины зажало, из-за чего она вывалилась из салона и приземлилась на асфальт. Водитель не заметил упавшую пассажирку и начал движение. В результате автобус переехал свободную ногу ростовчанки.
Отмечается, что водитель отстранен от управления общественного транспорта и будет привлечён к ответственности.
Скрябин рассказал, что женщине оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. И. о. главы администрации города лично узнал о состоянии здоровья пострадавшей от главного врача БСМП №2.
Добавим, что в Ростове-на-Дону началась проверка всех деталей инцидента. Доклад о ее результатах будет предоставлен Александру Скрябину.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерами.