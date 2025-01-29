В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84

Posted 29 января, 14:06
Published 29 января, 14:06
Modified 29 января, 14:08
Updated 29 января, 14:08
Департамент транспорта Ростова-на-Дону рассматривает варианты изменения схемы движения городского маршрута №84 «ЖК „Вересаево“ — Главный автовокзал». Власти предлагают перенаправить и продлить путь по улице Берберовской до отстойно-разворотной площадки в поселке Александровка.
Добавим, что социологический опрос будет открыт до 7 февраля 2025 года. В нем уже приняли участие около десятка горожан.
Ранее стало известно, что в автобусах Ростова-на-Дону могут ввести оплату по QR-коду.
До этого в Ростове начали думать о том, чтобы внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус.