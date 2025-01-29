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Posted 29 января, 14:06

Published 29 января, 14:06

Modified 29 января, 14:08

Updated 29 января, 14:08

В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84

В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84

29 января 2025, 14:06
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84
Жителям Ростова-на-Дону предлагают поучаствовать в новом голосовании и повлиять на изменение маршрута, по которому курсирует автобус №84. Информация опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Департамент транспорта Ростова-на-Дону рассматривает варианты изменения схемы движения городского маршрута №84 «ЖК „Вересаево“ — Главный автовокзал». Власти предлагают перенаправить и продлить путь по улице Берберовской до отстойно-разворотной площадки в поселке Александровка.

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Департамент транспорта Ростова-на-Дону рассматривает варианты изменения схемы движения городского маршрута №84 «ЖК „Вересаево“ — Главный автовокзал».
Департамент транспорта Ростова-на-Дону рассматривает варианты изменения схемы движения городского маршрута №84 «ЖК „Вересаево“ — Главный автовокзал».. Фото: ar.rostov-gorod.ru

Добавим, что социологический опрос будет открыт до 7 февраля 2025 года. В нем уже приняли участие около десятка горожан.

Ранее стало известно, что в автобусах Ростова-на-Дону могут ввести оплату по QR-коду.

До этого в Ростове начали думать о том, чтобы внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус.

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