В Ростове-на-Дону сорвали сроки строительства трамвайных путей на Левенцовке

Posted 29 января, 15:33
Published 29 января, 15:33
Modified 29 января, 15:35
Updated 29 января, 15:35
Издание Donnews направило запрос в Министерство транспорта Ростовской области и компанию «Синара — ГТР» для того, что узнать причины срыва сроков по строительству трамвайных путей в Ростове-на-Дону.
Минтранс дал неопределенный ответ, из которого сложно понять дальнейшую судьбу проекта, а в «Синера-ГТР» и вовсе отказались от комментариев.
Напомним, что речь идет о работах по строительству модернизированной трамвайной линии, которые ведутся в Левенцовском микрорайоне. Первый подэтап проекта планировали закончить в четвертом квартале 2024 года. Однако воплотить планы в жизнь не удалось.
Ранее стало известно, что шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года.