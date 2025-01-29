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Posted 29 января, 15:33

Published 29 января, 15:33

Modified 29 января, 15:35

Updated 29 января, 15:35

В Ростове-на-Дону сорвались сроки строительства трамвайных путей на Левенцовке

В Ростове-на-Дону сорвали сроки строительства трамвайных путей на Левенцовке

29 января 2025, 15:33
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове-на-Дону сорвались сроки строительства трамвайных путей на Левенцовке
В Ростове-на-Дону рабочие до сих пор не завершили прокладку рельс трамвайных путей на Левенцовке. Первый этап проекта должен был быть реализован еще в конце 2024 года, сообщают СМИ.

Издание Donnews направило запрос в Министерство транспорта Ростовской области и компанию «Синара — ГТР» для того, что узнать причины срыва сроков по строительству трамвайных путей в Ростове-на-Дону.

Минтранс дал неопределенный ответ, из которого сложно понять дальнейшую судьбу проекта, а в «Синера-ГТР» и вовсе отказались от комментариев.

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Напомним, что речь идет о работах по строительству модернизированной трамвайной линии, которые ведутся в Левенцовском микрорайоне. Первый подэтап проекта планировали закончить в четвертом квартале 2024 года. Однако воплотить планы в жизнь не удалось.

Ранее стало известно, что шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года.

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