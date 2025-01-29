В ВТБ сообщили о росте рынка сбережений в России

Posted 29 января, 06:46
Published 29 января, 06:46
Modified 29 января, 11:31
Updated 29 января, 11:31
Он сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года объем депозитов достигнет 60 трлн рублей, увеличившись на 21 процент. В результате общий объем сбережений составит более 68 трлн рублей. Аналитики ВТБ обратили внимание, что основным фактором роста будут вклады в рублях. Об этом пишет gorod55.ru.
По мнению Георгия Горшкова, в текущем году финансовый рынок будет ориентирован на вкладчиков. Многие жители страны откладывают деньги на крупные покупки, используя депозиты и накопительные счета. В этом году рост этих средств будет значительно выше. Основная причина этого — высокие проценты, выплачиваемые по вкладам, открытым зимой, когда ставки были максимальными. В 2025 году ожидается, что вкладчики заработают на депозитах порядка девяти триллионов рублей, повторив рекордные показатели прошлого года.
Георгий Горшков также отметил, что в первом полугодии ключевая ставка останется на экстравысоком уровне. Это обеспечивает большую доходность накопительных продуктов. Средний уровень по депозитам составит 19–20 процентов годовых, а по маркетинговым предложениям — 22–23 процента годовых.
Аналитики ВТБ считают, что Банк России не будет снижать ключевую ставку до заметного замедления инфляции. Однако некоторые корректировки возможны. Самый высокий уровень ставок будет наблюдаться этой зимой, а во второй половине 2025 года тренды могут измениться, и клиенты начнут переводить средства с депозитов на накопительные счета на фоне снижения ставок.
Эксперты подчеркивают, что этот фактор будет иметь ключевое значение на рынке сбережений в текущем году. Сегодня рынок ориентирован на сроки до одного года. С сентября 2024 года доля таких вкладов увеличилась на 3 п. п. и составляет примерно 94 процента всех рублевых вкладов.
Горшков напомнил, что средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у главных игроков на рынке составила 22,8 процента. К концу года она снизилась и достигла уровня 21,7 процента. На это повлияла сохранившаяся высокая ключевая ставка. Однако эксперты обращают внимание, что даже сейчас ставки по депозитам выше, чем ключевая ставка.
Более 750 тысяч клиентов ВТБ в декабре 2024 года переоткрыли вклады. Это связано с тем, что в последний месяц года ставка достигла максимального уровня. В январе 2025 года портфель классических розничных сбережений банка вырос на 895 млрд рублей, что является рекордным показателем.
В декабре прошлого года число депозитов выросло на 20 процентов по сравнению с ноябрем. При этом общее число вкладов, которые были открыты в банке ВТБ в 2024 году, составило более 7,3 млн, что в полтора раза больше, чем в предшествующем году. Согласно прогнозам аналитиков банка, по итогам 2025 года количество вкладчиков банка достигнет 9 млн человек.