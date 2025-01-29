В ВТБ сообщили о росте рынка сбережений в России

В декабре прошлого года число депозитов выросло на 20 процентов по сравнению с ноябрем. При этом общее число вкладов, которые были открыты в банке ВТБ в 2024 году, составило более 7,3 млн, что в полтора раза больше, чем в предшествующем году. Согласно прогнозам аналитиков банка, по итогам 2025 года количество вкладчиков банка достигнет 9 млн человек.