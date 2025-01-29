В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

Также почти в два раза чаще (+93%) россияне стали заказывать модульные бани. Главным преимуществом такого вида парных являются сроки строительства и установки. Их делают за несколько недель, а монтаж уже готовой конструкции на участке занимает не больше пары дней. На участок обычно привозят уже готовую конструкцию, париться в которой можно уже в тот же день.