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Posted 29 января, 15:04

Published 29 января, 15:04

Modified 29 января, 15:06

Updated 29 января, 15:06

В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

29 января 2025, 15:04
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики «Авито Услуг» отмечают, что по сравнению с декабрем прошлого года в январе в России вырос спрос на строительство всех видов бань: соляных, сибирских, турецких и русских.

Зимние месяцы для реализации подобных проектов выбираются по нескольким причинам. В это время года грунт замерзает, что упрощает закладку фундамента. Также зимой, как правило, цены на стройматериалы ниже, а мастера могут сделать скидку из-за низкой загруженности.

Эксперты отмечают, что самой популярной в России является русская баня. Её предпочитают 88% опрошенных. В январе россияне стали на 66% чаще, чем в декабре 2024 года, искать подрядчиков для строительства подобных объектов. Свою роль в этом сыграла сезонность — зимнее снижение цен на брус делает постройку бани заметно дешевле. Помимо этого, зимой древесина даёт минимальную усадку и меньше трескается.

На 25% увеличился спрос на сибирские бани. Главным их отличием являются строительные материалы. Такие бани строят из сибирских пород дерева: кедра, сосны или лиственницы.

Хаммамы на дачных участках сегодня являются скорее экзотикой. Однако спрос на них тоже растет. В январе россияне стали искать подрядчиков для строительства таких парных чаще на 71%. Дело в том, что январь — удачное время для возведения турецкой бани. Зимой легче обнаружить возможные утечки и скорректировать гидро- и теплоизоляцию.

В 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем вырос спрос на постройку соляных саун — парных с низкими температурами, отделанных гималайской или морской солью.

Также почти в два раза чаще (+93%) россияне стали заказывать модульные бани. Главным преимуществом такого вида парных являются сроки строительства и установки. Их делают за несколько недель, а монтаж уже готовой конструкции на участке занимает не больше пары дней. На участок обычно привозят уже готовую конструкцию, париться в которой можно уже в тот же день.

На 48% за месяц также вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от мастеров на платформе по сравнению с прошлым месяцем выросло на 34%.

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