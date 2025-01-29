В январе россияне стали чаще строить бани и сауны

Posted 29 января, 15:04
Published 29 января, 15:04
Modified 29 января, 15:06
Updated 29 января, 15:06
Зимние месяцы для реализации подобных проектов выбираются по нескольким причинам. В это время года грунт замерзает, что упрощает закладку фундамента. Также зимой, как правило, цены на стройматериалы ниже, а мастера могут сделать скидку из-за низкой загруженности.
Эксперты отмечают, что самой популярной в России является русская баня. Её предпочитают 88% опрошенных. В январе россияне стали на 66% чаще, чем в декабре 2024 года, искать подрядчиков для строительства подобных объектов. Свою роль в этом сыграла сезонность — зимнее снижение цен на брус делает постройку бани заметно дешевле. Помимо этого, зимой древесина даёт минимальную усадку и меньше трескается.
На 25% увеличился спрос на сибирские бани. Главным их отличием являются строительные материалы. Такие бани строят из сибирских пород дерева: кедра, сосны или лиственницы.
Хаммамы на дачных участках сегодня являются скорее экзотикой. Однако спрос на них тоже растет. В январе россияне стали искать подрядчиков для строительства таких парных чаще на 71%. Дело в том, что январь — удачное время для возведения турецкой бани. Зимой легче обнаружить возможные утечки и скорректировать гидро- и теплоизоляцию.
В 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем вырос спрос на постройку соляных саун — парных с низкими температурами, отделанных гималайской или морской солью.
Также почти в два раза чаще (+93%) россияне стали заказывать модульные бани. Главным преимуществом такого вида парных являются сроки строительства и установки. Их делают за несколько недель, а монтаж уже готовой конструкции на участке занимает не больше пары дней. На участок обычно привозят уже готовую конструкцию, париться в которой можно уже в тот же день.
На 48% за месяц также вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от мастеров на платформе по сравнению с прошлым месяцем выросло на 34%.