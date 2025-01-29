«Варение мяса излишне»: как в дореволюционном Ростове варили борщ с кубиками «Магги»

Posted 29 января, 13:12
Published 29 января, 13:12
Modified 29 января, 13:12
Updated 29 января, 13:12
Но я представить даже не мог, что эти кубики были популярны еще в Российской империи, и в частности в Ростове. Да-да. Именно так. В Ростове до октябрьской революции 1917 года домохозяйки уже использовали бульонные кубики «Магги».
Об этом открытии сообщила ростовский краевед Оксана Мордовина на своей странице в интернете. Она опубликовала рецепт из дореволюционной кулинарной книги, которая была популярна у ростовцев, и рекламу тех лет.
А там, в этой кулинарной книге, приводится рецепт приготовления «ленивых щей и борща».
«Ленивые щи и борщ» до революции готовились так (надо только учитывать, что тогда орфография была иной и обороты речи несколько отличались от наших. Но все же…). Воспроизведу тот рецепт.
«На 5 человек взять 1 ф. капусты, 1 морковь, 1 петрушку, 1 луковицу, порезать ломтиками, сложить их в кастрюлю, залить 3−4 кубиками бульона „Магги“, разведенного 7−8 стаканами воды. Положить ложку сметаны, ложку сливочного масла, смятого с одной ложкой муки, 2 чайные ложки соли, связанную в пучок зелень петрушки и укропа, проварить овощи до мягкости. Перед отпуском можно опустить нарезанную небольшими ломтиками ветчину и с ней не кипятить уже супа. В борщ прибавляется свекла 2 шт. и томаты, нарезанные свежими ломтиками, также ветчина и венские сосиски».
Интересна и реклама в газете тех лет. Например, сообщалось, что кубик «Магги» для большой чашки продается за четыре копейки.
Реклама гласила также: «Важно для всех! Варение мяса отныне излишне. Небывалая экономия времени, труда и топлива. Продается во всех гастрономических и др. торговлях!»
Конечно же, сообщалось покупателям о том, что эти кубики уникальные и готовы к употреблению сразу − стоит только добавить кипятка. Все, как и было у нас в рекламе в девяностые годы!
При этом кубики «Магги» в дореволюционные годы продавали везде, если так можно выразиться. Если судить по рекламе, то их можно было купить в гастрономических, колониальных, бакалейных и даже аптекарских магазинах. При этом в рекламе просили покупателей, чтобы они непременно обращали внимание на название «Магги». Другими словами, мол, «Магги» − это и есть знак качества.
Уж не знаю, какого качества были эти бульонные кубики в дореволюционные годы, но в девяностые от них осталось неоднозначное впечатление. В студенческие годы мы их употребляли часто. Хотя по молодости, скажем уж откровенно, чего только мы не употребляли.
Надо сказать, что тот бульон из кубика «Магги», который я застал, представлял собой следующее. Если говорить по-научному, то это спрессованный концентрированный и обезвоженный гидролизат животного или растительного белка. Он формируется в кубики.
Думаю, очевидно, что бульон, приготовленный растворением кубиков в кипятке, хуже по качеству, чем натуральный, то есть сваренный по всем правилам. Но есть один нюанс. Он дешевый. И потому в девяностые годы эти кубики широко использовали для приготовления различных блюд. Бульонные кубики применяли также для дополнительной ароматизации супов или гарниров.
А вы знаете, в каком году появились эти кубики «Магги»? Впервые их начал продавать в 1882 году швейцарский предприниматель Юлиус Магги. Он разработал и начал производить их для бедных городских жителей, которые не могли позволить себе покупать мясо. Эти кубики он придумал как недорогой способ приготовления питательного супа. Вот так.
Подумать только, этим легендарным кубикам, пусть и с сомнительной славой, так много лет. Но самое удивительное то, что в дореволюционные годы они были популярны и у ростовцев.
Георгий Багдыков