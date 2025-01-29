rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 13:12

Published 29 января, 13:12

Modified 29 января, 13:12

Updated 29 января, 13:12

«Варение мяса излишне»: как в дореволюционном Ростове варили борщ с кубиками «Магги»

«Варение мяса излишне»: как в дореволюционном Ростове варили борщ с кубиками «Магги»

29 января 2025, 13:12
Фото: wikimedia.org/Альфонс Муха, 1894 г.. «Варение мяса излишне»: как в дореволюционном Ростове варили борщ с кубиками «Магги»

Краевед Багдыков рассказал, как в Ростове хозяйки готовили из кубиков «Магги»

Я думал, что бульонные кубики «Магги» − это изобретение лихих девяностых годов. Да, знал, конечно, что они пришли к нам с Запада. Чего тогда к нам только оттуда не пришло − и хорошего, и плохого!

Но я представить даже не мог, что эти кубики были популярны еще в Российской империи, и в частности в Ростове. Да-да. Именно так. В Ростове до октябрьской революции 1917 года домохозяйки уже использовали бульонные кубики «Магги».

Об этом открытии сообщила ростовский краевед Оксана Мордовина на своей странице в интернете. Она опубликовала рецепт из дореволюционной кулинарной книги, которая была популярна у ростовцев, и рекламу тех лет.

А там, в этой кулинарной книге, приводится рецепт приготовления «ленивых щей и борща».

«Ленивые щи и борщ» до революции готовились так (надо только учитывать, что тогда орфография была иной и обороты речи несколько отличались от наших. Но все же…). Воспроизведу тот рецепт.

Абрикосы в сиропе: какие соки и коктейли пили в Ростове в советские годы
Узнать подробнее

«На 5 человек взять 1 ф. капусты, 1 морковь, 1 петрушку, 1 луковицу, порезать ломтиками, сложить их в кастрюлю, залить 3−4 кубиками бульона „Магги“, разведенного 7−8 стаканами воды. Положить ложку сметаны, ложку сливочного масла, смятого с одной ложкой муки, 2 чайные ложки соли, связанную в пучок зелень петрушки и укропа, проварить овощи до мягкости. Перед отпуском можно опустить нарезанную небольшими ломтиками ветчину и с ней не кипятить уже супа. В борщ прибавляется свекла 2 шт. и томаты, нарезанные свежими ломтиками, также ветчина и венские сосиски».

Интересна и реклама в газете тех лет. Например, сообщалось, что кубик «Магги» для большой чашки продается за четыре копейки.

Интересна и реклама в газете тех лет.
Интересна и реклама в газете тех лет.. Фото: Реклама в газете. автор неизвестен, 1910 г.

Реклама гласила также: «Важно для всех! Варение мяса отныне излишне. Небывалая экономия времени, труда и топлива. Продается во всех гастрономических и др. торговлях!»

Конечно же, сообщалось покупателям о том, что эти кубики уникальные и готовы к употреблению сразу − стоит только добавить кипятка. Все, как и было у нас в рекламе в девяностые годы!

При этом кубики «Магги» в дореволюционные годы продавали везде, если так можно выразиться. Если судить по рекламе, то их можно было купить в гастрономических, колониальных, бакалейных и даже аптекарских магазинах. При этом в рекламе просили покупателей, чтобы они непременно обращали внимание на название «Магги». Другими словами, мол, «Магги» − это и есть знак качества.

Уж не знаю, какого качества были эти бульонные кубики в дореволюционные годы, но в девяностые от них осталось неоднозначное впечатление. В студенческие годы мы их употребляли часто. Хотя по молодости, скажем уж откровенно, чего только мы не употребляли.

Надо сказать, что тот бульон из кубика «Магги», который я застал, представлял собой следующее. Если говорить по-научному, то это спрессованный концентрированный и обезвоженный гидролизат животного или растительного белка. Он формируется в кубики.

Хапама по-нахичевански: раскрыт рецепт старинного блюда из тыквы донских армян
Узнать подробнее

Думаю, очевидно, что бульон, приготовленный растворением кубиков в кипятке, хуже по качеству, чем натуральный, то есть сваренный по всем правилам. Но есть один нюанс. Он дешевый. И потому в девяностые годы эти кубики широко использовали для приготовления различных блюд. Бульонные кубики применяли также для дополнительной ароматизации супов или гарниров.

А вы знаете, в каком году появились эти кубики «Магги»? Впервые их начал продавать в 1882 году швейцарский предприниматель Юлиус Магги. Он разработал и начал производить их для бедных городских жителей, которые не могли позволить себе покупать мясо. Эти кубики он придумал как недорогой способ приготовления питательного супа. Вот так.

Он разработал и начал производить их для бедных городских жителей, которые не могли позволить себе покупать мясо.
Он разработал и начал производить их для бедных городских жителей, которые не могли позволить себе покупать мясо.. Фото: wikimedia.org

Подумать только, этим легендарным кубикам, пусть и с сомнительной славой, так много лет. Но самое удивительное то, что в дореволюционные годы они были популярны и у ростовцев.

Георгий Багдыков

Читайте также:
Пытались обмануть судьбу: как ростовские армяне в Нахичевани-на-Дону меняли имена«Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовскиПроекты застройки ростовской Нахичевани «в армянском стиле» в советские годы
#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#История Ростова#История#Кулинария#Краевед Георгий Багдыков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика