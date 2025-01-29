«Варение мяса излишне»: как в дореволюционном Ростове варили борщ с кубиками «Магги»

При этом кубики «Магги» в дореволюционные годы продавали везде, если так можно выразиться. Если судить по рекламе, то их можно было купить в гастрономических, колониальных, бакалейных и даже аптекарских магазинах. При этом в рекламе просили покупателей, чтобы они непременно обращали внимание на название «Магги». Другими словами, мол, «Магги» − это и есть знак качества.