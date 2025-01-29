Власти Ростова пытаются продать шестиэтажный самострой на Односторонней улице

Posted 29 января, 16:17
Published 29 января, 16:17
Modified 29 января, 16:19
Updated 29 января, 16:19
На торги планируют выставить земельный участок площадью 497 квадратных метров, который находится по адресу улица Односторонняя, 42 Ростова-на-Дону. Однако помимо земли купить также придется и шестиэтажку, которая признана самовольной стройкой, подлежащей сносу. Начальная цена лота — 3,3 миллиона рублей.
Добавим, что основанием для проведения публичных торгов является решение Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону. Аукцион состоится 28 февраля, а заявки на него можно подавать до 24 числа.
До этого RostovGazeta рассказала, что долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе.