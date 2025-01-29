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Posted 29 января, 16:17

Published 29 января, 16:17

Modified 29 января, 16:19

Updated 29 января, 16:19

Администрации Ростова не удается продать шестиэтажный самострой на Односторонней

Власти Ростова пытаются продать шестиэтажный самострой на Односторонней улице

29 января 2025, 16:17
Фото: 1MI. Администрации Ростова не удается продать шестиэтажный самострой на Односторонней
Уже не один год администрация Ростова-на-Дону выставляет на торги шестиэтажный самострой, расположенный на улице Односторонней. Информация об очередном аукционе опубликована на сайте городской управы.

На торги планируют выставить земельный участок площадью 497 квадратных метров, который находится по адресу улица Односторонняя, 42 Ростова-на-Дону. Однако помимо земли купить также придется и шестиэтажку, которая признана самовольной стройкой, подлежащей сносу. Начальная цена лота — 3,3 миллиона рублей.

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Добавим, что основанием для проведения публичных торгов является решение Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону. Аукцион состоится 28 февраля, а заявки на него можно подавать до 24 числа.

До этого RostovGazeta рассказала, что долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе.

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