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Posted 29 января, 03:40

Published 29 января, 03:40

Modified 29 января, 06:31

Updated 29 января, 06:31

Военные подавили боевой беспилотник в районе в Ростовской области

Военные подавили боевой беспилотник в районе в Ростовской области

29 января 2025, 03:40
Фото: Минобороны РФ.
Мясниковский район Ростовской области подвергся атаке беспилотника в ночь на 29 января, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен один беспилотный летательный аппарат. Военные ликвидировали дрон в Мясниковском районе.

«Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил Слюсарь.

При этом информирования жителей Ростова, Мясниковского района, а также Таганрога и других расположенных рядом районов о возможной опасности не было. Зато на севере региона вечером 28 января объявили беспилотную опасность, отбой которой дали за полчаса до полуночи.

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Ранее, в ночь на 24 января, атаку БПЛА пережили три района Ростовской области.

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