Военные подавили боевой беспилотник в районе в Ростовской области

Posted 29 января, 03:40
Published 29 января, 03:40
Modified 29 января, 06:31
Updated 29 января, 06:31
По словам главы региона, минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен один беспилотный летательный аппарат. Военные ликвидировали дрон в Мясниковском районе.
«Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил Слюсарь.
При этом информирования жителей Ростова, Мясниковского района, а также Таганрога и других расположенных рядом районов о возможной опасности не было. Зато на севере региона вечером 28 января объявили беспилотную опасность, отбой которой дали за полчаса до полуночи.