ВТБ: более 750 тыс клиентов переоткрыли вклады на пике ставок в декабре

Количество открытых депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрем. Всего в прошлом году клиенты ВТБ открыли более 7,3 млн вкладов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В 2024 году число активных сберегателей в ВТБ выросло на рекордные 35%, опередив рост всей клиентской базы, которая увеличилась за год более, чем на четверть. По итогам 2025 года число вкладчиков в банке вырастет до 9 млн человек.