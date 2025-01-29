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Posted 29 января, 09:08

Published 29 января, 09:08

Modified 29 января, 09:10

Updated 29 января, 09:10

ВТБ: более 750 тыс клиентов переоткрыли вклады на пике ставок в декабре

ВТБ: более 750 тыс клиентов переоткрыли вклады на пике ставок в декабре

29 января 2025, 09:08
Фото: freepik/pvproductions. ВТБ: более 750 тыс клиентов переоткрыли вклады на пике ставок в декабре
Более 750 тыс. клиентов переоткрыли вклады в ВТБ на пике ставок, который пришелся на декабрь 2024 года.

Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Количество открытых депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрем. Всего в прошлом году клиенты ВТБ открыли более 7,3 млн вкладов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В 2024 году число активных сберегателей в ВТБ выросло на рекордные 35%, опередив рост всей клиентской базы, которая увеличилась за год более, чем на четверть. По итогам 2025 года число вкладчиков в банке вырастет до 9 млн человек.

«В конце прошлого года доходность по срочным депозитам достигла своего пика. Клиенты получили возможность разместить свои деньги на долгий срок и за год нарастить свой капитал почти на четверть. В декабре мы оформили больше 1 миллиона вкладов, при этом 750 тысяч клиентов вновь разместили свои сбережения на пике ставок, зафиксировав экстрадоходность», — сказал Георгий Горшков.

Максимальная ставка в ВТБ сейчас установлена по депозитам на 3 и 6 месяцев — до 23% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигает 30% на срок 3 месяца.

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