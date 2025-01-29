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Posted 29 января, 09:20

Published 29 января, 09:20

Modified 29 января, 09:21

Updated 29 января, 09:21

ВТБ дал прогноз, как долго ставки по депозитам будут выше 20%

ВТБ дал прогноз, как долго ставки по депозитам будут выше 20%

29 января 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.
В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Средний уровень ставок по вкладам составит 19-20% годовых, маркетинговых предложений — в диапазоне 22-23% годовых.

При этом пик ставок по вкладам пройдет этой зимой, подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Как считают аналитики ВТБ, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к таргету 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. Это основной фактор, который определит динамику рынка сбережений в этом году.

Сейчас рынок ориентирован на сроки до года. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября выросла на 3 п. п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов.

«Средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у основных игроков рынка достигла 22,8% годовых и в конце года на фоне сохранения уровня ключевой ставки была незначительно скорректирована банками „вниз“ — до 21,7% годовых. Тем не менее, даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам превышают уровень ключевой — это подтверждают и данные регулятора, который фиксирует среднюю из максимальных ставок ТОП-10 банков на уровне 21,5% годовых. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора возможна. Поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы разместиться на долгий срок. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета», — отметил Георгий Горшков.

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