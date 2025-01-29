ВТБ дал прогноз, как долго ставки по депозитам будут выше 20%

«Средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у основных игроков рынка достигла 22,8% годовых и в конце года на фоне сохранения уровня ключевой ставки была незначительно скорректирована банками „вниз“ — до 21,7% годовых. Тем не менее, даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам превышают уровень ключевой — это подтверждают и данные регулятора, который фиксирует среднюю из максимальных ставок ТОП-10 банков на уровне 21,5% годовых. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора возможна. Поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы разместиться на долгий срок. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета», — отметил Георгий Горшков.