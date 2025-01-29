ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся почти на 30%

«Розничный кредитный рынок в этом году „впадет в спячку“ — его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», — заявил Георгий Горшков.