Закупленный к ЧМ-2018 инвентарь за миллионы рублей гниет под брезентом в Ростове

Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области

В Ростовской области оборудование, закупленное накануне Чемпионата мира по футболу-2018, до сих пор так и не использовали. Две досмотровые установки за 16 миллионов рублей стоят под брезентом уже семь лет, а специальное спортивное покрытие за 15 миллионов даже начало гнить.