Закупленный к ЧМ-2018 инвентарь за миллионы рублей гниет под брезентом в Ростове

Posted 29 января, 18:39
Published 29 января, 18:39
Modified 29 января, 18:55
Updated 29 января, 18:55
Интроскопы (прим. — специальные камеры) для проверки багажа и и покрытие заказали в 2017 году в рамках подготовки к грандиозному спортивному мероприятию. Все это планировали установить на стадионе «Олимп-2», где тренировались команды, прибывшие для участие в ЧМ. Однако закупленные товары, вероятно, не пригодились ни на турнире, ни после его проведения.
Техника спрятана от посторонних глаз листами брезента, а упаковки с покрытием уже начали гнить. Фото дорогостоящих товаров опубликовали местные СМИ.
— Проблема в том, что доставленные интроскопы предназначены для досмотра крупных грузов. То есть, полноценно они не подойдут для работы ни одному из наших подведомственных учреждений, — цитирует свой источник 1RND.
Потраченные на ветер десятки миллионов рублей — не новость для ростовчан. В связи с отставкой главы администрации RostovGazeta привела ряд примеров провальной работы местной власти под руководством Алексея Логвиненко.