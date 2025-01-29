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Posted 29 января, 18:39

Published 29 января, 18:39

Modified 29 января, 18:55

Updated 29 января, 18:55

Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области

Закупленный к ЧМ-2018 инвентарь за миллионы рублей гниет под брезентом в Ростове

29 января 2025, 18:39
Фото: 1MI. Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области

Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области

В Ростовской области оборудование, закупленное накануне Чемпионата мира по футболу-2018, до сих пор так и не использовали. Две досмотровые установки за 16 миллионов рублей стоят под брезентом уже семь лет, а специальное спортивное покрытие за 15 миллионов даже начало гнить.

Интроскопы (прим. — специальные камеры) для проверки багажа и и покрытие заказали в 2017 году в рамках подготовки к грандиозному спортивному мероприятию. Все это планировали установить на стадионе «Олимп-2», где тренировались команды, прибывшие для участие в ЧМ. Однако закупленные товары, вероятно, не пригодились ни на турнире, ни после его проведения.

Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области
Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области
Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области
Закупленное к ЧМ-2018 оборудование так и не использовали в Ростовской области. Фото: 1rnd
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Техника спрятана от посторонних глаз листами брезента, а упаковки с покрытием уже начали гнить. Фото дорогостоящих товаров опубликовали местные СМИ.

— Проблема в том, что доставленные интроскопы предназначены для досмотра крупных грузов. То есть, полноценно они не подойдут для работы ни одному из наших подведомственных учреждений, — цитирует свой источник 1RND.

Потраченные на ветер десятки миллионов рублей — не новость для ростовчан. В связи с отставкой главы администрации RostovGazeta привела ряд примеров провальной работы местной власти под руководством Алексея Логвиненко.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оборудование#Проблема#Стадион Олимп-2
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