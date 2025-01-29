Жители Ростова массово получают странные извещения о проверке счетчиков

Posted 29 января, 13:45
Published 29 января, 13:45
Modified 29 января, 13:45
Updated 29 января, 13:45
Жители Ростова стали находить в почтовых ящиках странные извещения. В них говорится о проведении работ в ближайшие 10 дней по поверке приборов учета воды и их замене в случае необходимости. Документ ссылается на закон и выглядит довольно внушительно. В нем содержится все необходимое — QR-код, штрих-код, телефон горячей линии и тарифы на водоснабжение.
«Это извещение ассоциируется с обязательностью к исполнению. Думаю, что обнаружив такой документ в почтовом ящике, у большинства добросовестных ростовчан возникнет ощущение необходимости провести поверку счетчика или его замену. Люди позвонят по указанному номеру телефона, чтобы согласовать дату и время проведения процедуры», — отмечает Антон Габович.
Однако мало, кто заметит мелкий шрифт внизу листа. В нем говорится о том, что «данное извещение носит только информационный характер и не является публичной офертой».
«То есть, по сути, это реклама услуг, замаскированная под официальное предложение. Она не является обязательной к исполнению», — констатирует собеседник.
Юрист делится мнением, что к услугам подобных организаций предпочитает не обращаться, поскольку руководствуется информацией из официальных квитанций.
«Каждый месяц все получают платежку из водоканала. В ней отдельной строкой прописывается информация об очередной дате поверки счетчика. На эту дату я всегда и ориентируюсь. То же самое касается всех приборов учета. Ориентироваться нужно на официальные данные квитанций из ТСЖ или УК, которые обслуживают дом. Или, при наличии прямых договоров, на квитанции на оплату от ресурсоснабжающей организации», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о странных квитанциях на оплату услуг газоснабжения в Ростове.