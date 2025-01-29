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Posted 29 января, 13:45

Published 29 января, 13:45

Modified 29 января, 13:45

Updated 29 января, 13:45

Юрист рассказал о рассылке рекламы под видом официального документа в Ростове

Жители Ростова массово получают странные извещения о проверке счетчиков

29 января 2025, 13:45
Фото: 1MI. Юрист рассказал о рассылке рекламы под видом официального документа в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что ростовчане массово получают извещения о необходимости проведения поверки приборов учета воды. По факту, эти извещения не являются обязательными и носят рекламный характер.

Жители Ростова стали находить в почтовых ящиках странные извещения. В них говорится о проведении работ в ближайшие 10 дней по поверке приборов учета воды и их замене в случае необходимости. Документ ссылается на закон и выглядит довольно внушительно. В нем содержится все необходимое — QR-код, штрих-код, телефон горячей линии и тарифы на водоснабжение.

«Это извещение ассоциируется с обязательностью к исполнению. Думаю, что обнаружив такой документ в почтовом ящике, у большинства добросовестных ростовчан возникнет ощущение необходимости провести поверку счетчика или его замену. Люди позвонят по указанному номеру телефона, чтобы согласовать дату и время проведения процедуры», — отмечает Антон Габович.

Однако мало, кто заметит мелкий шрифт внизу листа. В нем говорится о том, что «данное извещение носит только информационный характер и не является публичной офертой».

«То есть, по сути, это реклама услуг, замаскированная под официальное предложение. Она не является обязательной к исполнению», — констатирует собеседник.
Замаскированная под официальное предложение реклама услуг в Ростове
Замаскированная под официальное предложение реклама услуг в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru
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Юрист делится мнением, что к услугам подобных организаций предпочитает не обращаться, поскольку руководствуется информацией из официальных квитанций.

«Каждый месяц все получают платежку из водоканала. В ней отдельной строкой прописывается информация об очередной дате поверки счетчика. На эту дату я всегда и ориентируюсь. То же самое касается всех приборов учета. Ориентироваться нужно на официальные данные квитанций из ТСЖ или УК, которые обслуживают дом. Или, при наличии прямых договоров, на квитанции на оплату от ресурсоснабжающей организации», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о странных квитанциях на оплату услуг газоснабжения в Ростове.

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