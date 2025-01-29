Жители Ростова массово получают странные извещения о проверке счетчиков

Жители Ростова стали находить в почтовых ящиках странные извещения. В них говорится о проведении работ в ближайшие 10 дней по поверке приборов учета воды и их замене в случае необходимости. Документ ссылается на закон и выглядит довольно внушительно. В нем содержится все необходимое — QR-код, штрих-код, телефон горячей линии и тарифы на водоснабжение.