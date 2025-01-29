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Posted 29 января, 12:01

Published 29 января, 12:01

Modified 29 января, 12:08

Updated 29 января, 12:08

Жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города

«Было два хлопка: жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города

29 января 2025, 12:01
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города

Жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города

В Ростове жители западной окраины города услышали громкие хлопки. Следом за этим на небе появились белые полосы, похожие на инверсионные следы от работы ПВО (прим. — противовоздушная оборона). Грохот раздался над донской столицей около 14.30 мск 29 января.

Громкий звук было слышно в микрорайоне Левенцовском и около СНТ «Изумруд». Не исключено, что он дошел и до соседних населенных пунктов в Мясниковском районе. Например, села Крым или Чалтырь.

«Было два хлопка с разницей в пять минут», — рассказала RostovGazeta жительница Западного жилого массива.

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Официальной информации о происходящем пока нет. Однако на севере региона объявили ракетную опасность, а на Западном в Ростове завыла сирена накануне грохота. Не исключено, что недалеко от донской столицы сбили очередной БПЛА или ракету.

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