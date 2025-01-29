«Было два хлопка: жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города

Posted 29 января, 12:01
Published 29 января, 12:01
Modified 29 января, 12:08
Updated 29 января, 12:08
Громкий звук было слышно в микрорайоне Левенцовском и около СНТ «Изумруд». Не исключено, что он дошел и до соседних населенных пунктов в Мясниковском районе. Например, села Крым или Чалтырь.
«Было два хлопка с разницей в пять минут», — рассказала RostovGazeta жительница Западного жилого массива.
Официальной информации о происходящем пока нет. Однако на севере региона объявили ракетную опасность, а на Западном в Ростове завыла сирена накануне грохота. Не исключено, что недалеко от донской столицы сбили очередной БПЛА или ракету.