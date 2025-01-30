Бастрыкин поручил проверить работу органов опеки в Ростовской области

Posted 30 января, 14:10
Published 30 января, 14:10
Modified 30 января, 14:12
Updated 30 января, 14:12
В эфире одной из телепрограмм сообщалось о якобы ненадлежащем воспитании несовершеннолетних жителями региона.
Особое внимание на телевидении уделили халатности органов опеки и попечительства. Уточняется, что они якобы не принимают мер для решения данной проблемы.
В связи с этим Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и предоставить доклад об ее результатах.
Ранее обвиняемого в педофилии детского тренера отправили в СИЗО в Волгодонске.
До этого супруги из Ростова, жестоко убившие младенца, попытались добиться смягчения судебного приговора.