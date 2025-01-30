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Posted 30 января, 14:10

Published 30 января, 14:10

Modified 30 января, 14:12

Updated 30 января, 14:12

Бастрыкин поручил проверить работу органов опеки в Ростовской области

Бастрыкин поручил проверить работу органов опеки в Ростовской области

30 января 2025, 14:10
Фото: sledcom.ru. Бастрыкин поручил проверить работу органов опеки в Ростовской области
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту возможной халатности органов опеки в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В эфире одной из телепрограмм сообщалось о якобы ненадлежащем воспитании несовершеннолетних жителями региона.

Особое внимание на телевидении уделили халатности органов опеки и попечительства. Уточняется, что они якобы не принимают мер для решения данной проблемы.

В связи с этим Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и предоставить доклад об ее результатах.

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Ранее обвиняемого в педофилии детского тренера отправили в СИЗО в Волгодонске.

До этого супруги из Ростова, жестоко убившие младенца, попытались добиться смягчения судебного приговора.

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