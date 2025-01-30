Бастрыкин поручил выяснить, почему не расселили аварийный дом в центре Ростова

Posted 30 января, 16:56
Published 30 января, 16:56
Modified 30 января, 16:56
Updated 30 января, 16:56
Речь идет об одной из многоэтажек на улице Максима Горького. Сообщается, что в 2004 году часть жилых помещений в здании 1917 года постройки признали аварийными, однако данный статус всему строению присвоили только в 2018 году.
Граждан, занимавших муниципальные квартиры, переселили благоустроенное жилье. Тем временем собственники жилых помещений находятся в опасных условиях, поскольку до сих пор оценку стоимости жилья не привели и не предоставили компенсацию.
Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад об ее результатах и установленных обстоятельствах.
Ранее покусавшую полицейского ростовчанку отправили в колонию.
До этого Бастрыкин вмешался в дело о погибшем подростке при взрыве в регионе.