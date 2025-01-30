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Posted 30 января, 16:56

Published 30 января, 16:56

Modified 30 января, 16:56

Updated 30 января, 16:56

Бастрыкин заинтересовался жильцами аварийного дома в центре Ростова

Бастрыкин поручил выяснить, почему не расселили аварийный дом в центре Ростова

30 января 2025, 16:56
Фото: Кирилл. Р/Яндекс. Карты. Бастрыкин заинтересовался жильцами аварийного дома в центре Ростова
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийной многоэтажки в Ростове. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Речь идет об одной из многоэтажек на улице Максима Горького. Сообщается, что в 2004 году часть жилых помещений в здании 1917 года постройки признали аварийными, однако данный статус всему строению присвоили только в 2018 году.

Граждан, занимавших муниципальные квартиры, переселили благоустроенное жилье. Тем временем собственники жилых помещений находятся в опасных условиях, поскольку до сих пор оценку стоимости жилья не привели и не предоставили компенсацию.

Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад об ее результатах и установленных обстоятельствах.

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Ранее покусавшую полицейского ростовчанку отправили в колонию.

До этого Бастрыкин вмешался в дело о погибшем подростке при взрыве в регионе.

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