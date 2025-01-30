Беспилотную опасность объявили на севере Ростовской области

Posted 30 января, 20:10
Published 30 января, 20:10
Modified 30 января, 20:12
Updated 30 января, 20:12
Речь идет о Тарасовском районе и городе Каменске-Шахтинском. Вероятно, над этими муниципалитетами могут сбить дроны.
Ранее жители Ростова и Шахт сообщали о звуках, похожих на взрыв. Два раза подряд прогрохотало так сильно, что у некоторых затряслись окна в домах и сработали сигнализации в автомобилях.
— На Военведе шарахнуло сильно, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости.
Другие сообщали о вое сирен, например, в Октябрьском сельском районе региона. Сигнал тревоги раздался примерно в то же время, что и грохот.
Официально эту информацию не комментировали ни в Минобороны, ни в правительстве Ростовской области.