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Posted 30 января, 20:10

Published 30 января, 20:10

Modified 30 января, 20:12

Updated 30 января, 20:12

Опасность БПЛА объявили на севере Ростовской области

Беспилотную опасность объявили на севере Ростовской области

30 января 2025, 20:10
Фото: Изображение Midjourney. Опасность БПЛА объявили на севере Ростовской области
В Ростовской области сразу в нескольких районах объявили беспилотную опасность. Уведомления с предупреждением местные жители получили поздним вечером 30 января.

Речь идет о Тарасовском районе и городе Каменске-Шахтинском. Вероятно, над этими муниципалитетами могут сбить дроны.

Ранее жители Ростова и Шахт сообщали о звуках, похожих на взрыв. Два раза подряд прогрохотало так сильно, что у некоторых затряслись окна в домах и сработали сигнализации в автомобилях.

Три района на севере Ростовской области атаковали БПЛА
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— На Военведе шарахнуло сильно, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости.

Другие сообщали о вое сирен, например, в Октябрьском сельском районе региона. Сигнал тревоги раздался примерно в то же время, что и грохот.

Официально эту информацию не комментировали ни в Минобороны, ни в правительстве Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Взрывы#БПЛА#Октябрьский район#Тарасовский район#Правительство Ростовской области#Минобороны#Сигнал тревоги
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