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Posted 30 января, 16:46

Published 30 января, 16:46

Modified 30 января, 16:46

Updated 30 января, 16:46

Блогер Гаспар Авакян рассказал, почему в Ростове работают незаконные ларьки

Блогер Авакян рассказал, почему в Ростове не могут убрать незаконные ларьки

30 января 2025, 16:46
Фото: rostov-gorod.ru. Блогер Гаспар Авакян рассказал, почему в Ростове работают незаконные ларьки
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Эксклюзив
Блогер Гаспар Авакян сообщил RostovGazeta, что объективно невозможно, чтобы множество незаконных ларьков продолжали работать в Ростове. А если это происходит, значит, кому-то нужно.

Напомним, что в редакцию неоднократно поступали жалобы горожан на незаконно работающие ларьки и даже большой нелегальный базар на Сельмаше в Ростове.

Местные жители недоумевают — пешеходная улица превратилась в кошмар, а никто из контролирующих органов будто бы этого не видит.

Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
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«Объективно, это невозможно. Еженедельно происходит обход сотрудниками администрации, участковыми. И не может быть такого, чтобы множество ларьков или даже целый рынок никто не замечал», — делится мнением Гаспар Авакян.

Собеседник добавляет, что все взрослые люди понимают — без «отчислений» ничего бы не было. Блогер напоминает, как недавно «закрыл» незаконно работающие ларьки на Рабочей площади в Ростове.

«Их „крышевал“ бывший сотрудник правоохранительных структур, которого выгнали с работы за какие-то проступки. Но связи-то остались», — объясняет спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Гаспару сожгли машину. Блогер признался, что догадывается, кто это сделал и почему.

«Говорили, что я отвечу»: блогер Авакян из Ростова догадывается, кто сжег его машину
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