Блогер Авакян рассказал, почему в Ростове не могут убрать незаконные ларьки

Posted 30 января, 16:46
Published 30 января, 16:46
Modified 30 января, 16:46
Updated 30 января, 16:46
Напомним, что в редакцию неоднократно поступали жалобы горожан на незаконно работающие ларьки и даже большой нелегальный базар на Сельмаше в Ростове.
Местные жители недоумевают — пешеходная улица превратилась в кошмар, а никто из контролирующих органов будто бы этого не видит.
«Объективно, это невозможно. Еженедельно происходит обход сотрудниками администрации, участковыми. И не может быть такого, чтобы множество ларьков или даже целый рынок никто не замечал», — делится мнением Гаспар Авакян.
Собеседник добавляет, что все взрослые люди понимают — без «отчислений» ничего бы не было. Блогер напоминает, как недавно «закрыл» незаконно работающие ларьки на Рабочей площади в Ростове.
«Их „крышевал“ бывший сотрудник правоохранительных структур, которого выгнали с работы за какие-то проступки. Но связи-то остались», — объясняет спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Гаспару сожгли машину. Блогер признался, что догадывается, кто это сделал и почему.