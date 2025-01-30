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Posted 30 января, 09:51

Published 30 января, 09:51

Modified 30 января, 09:53

Updated 30 января, 09:53

До 5 млн клиентов Почта Банка перейдут в ВТБ в 2026 году

До 5 млн клиентов Почта Банка перейдут в ВТБ в 2026 году

30 января 2025, 09:51
Фото: katemangostar/freepik.
План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первым этапом объединения двух банков станет начало продаж продуктов ВТБ в Почта Банке. В ВТБ перейдут все форматы розничного обслуживания клиентов. Уже в начале февраля услуги и сервисы ВТБ начнут появляться поэтапно во всех полноформатных отделениях Почта Банка. С мая по август 2025 года также поэтапно они будут доступны в 2,2 тыс. отделениях Почты России, а в конце года более 20 тыс. сотрудников Почты России по всей стране смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ.

В феврале финансовые услуги ВТБ появятся в первых 20 отделениях Почта Банка, а до конца марта — во всех остальных.

«Объединение с Почта Банком позволит Группе ВТБ усилить свои позиции и стать еще ближе к клиентам по всей стране. Наши технологии, продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания станут доступны даже в самых маленьких городах с населением менее 50 тыс. человек. В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года», — заявил Георгий Горшков.
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