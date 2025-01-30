rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:32

Published 30 января, 08:32

Modified 30 января, 08:34

Updated 30 января, 08:34

«Хоть завтра»: Карпин рассказал о желании покинуть пост главного тренера ФК «Ростов»

«Хоть завтра»: Карпин рассказал о желании покинуть пост главного тренера ФК «Ростов»

30 января 2025, 08:32
Фото: ФК «Ростов». «Хоть завтра»: Карпин рассказал о желании покинуть пост главного тренера ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал свое возможное увольнение

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о том, что сильно устал и готов взять паузу в карьере, сообщает «Матч ТВ».

Корреспонденты телеканала поинтересовались у тренера «Ростова» уйдет ли он по окончании этого сезона. На что Карпин ответил, что всякое может случиться. Он даже не отрицает того, что может уйти на отдых в любой момент.

«В это жизни всё возможно, это во-первых. Во-вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?» — ответил Карпин.

Также тренер рассказал, что действительно устал и уже обсуждал с женой карьерную паузу. Но когда он пойдет на необходимый отдых, Каприн пока не знает.

Около 20 человек: рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в Ростове
Узнать подробнее

«Да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю», — сказал тренер.

Ранее стало известно, что в Ростове пройдут матчи сборной России по футболу в 2025 году.

Читайте также:
Тренер Карпин сообщил о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропортаВ Ростове пройдут матчи сборной России по футболу в 2025 годуСтало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост
#Валерия Кострова#Общество#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#ФК "Ростов"#Увольнение#Последние новости Ростова на сегодня#Отставка#Тренер Карпин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика