«Хоть завтра»: Карпин рассказал о желании покинуть пост главного тренера ФК «Ростов»

Posted 30 января, 08:32
Published 30 января, 08:32
Modified 30 января, 08:34
Updated 30 января, 08:34
Корреспонденты телеканала поинтересовались у тренера «Ростова» уйдет ли он по окончании этого сезона. На что Карпин ответил, что всякое может случиться. Он даже не отрицает того, что может уйти на отдых в любой момент.
«В это жизни всё возможно, это во-первых. Во-вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?» — ответил Карпин.
Также тренер рассказал, что действительно устал и уже обсуждал с женой карьерную паузу. Но когда он пойдет на необходимый отдых, Каприн пока не знает.
«Да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю», — сказал тренер.
Ранее стало известно, что в Ростове пройдут матчи сборной России по футболу в 2025 году.