Какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале

Posted 30 января, 05:41
Published 30 января, 05:41
Modified 30 января, 05:41
Updated 30 января, 05:41
Прогноз примерно одинаковый для всех районов и городов региона. Месяц начнется с заморозков и проливных дождей. Температура воздуха составит около -5 градусов ночью и около +2 — днем. Через пару дней ливни накроют Ростовскую область с новой силой, а к концу недели сменятся снегопадом. В эти дни на улице будет не больше нуля градусов.
На следующей неделе прогнозируют уже меньше осадков — всего один-два дня, в зависимости от района. В остальные дни погода останется пасмурной, но без дождя и снега. С 11 числа потеплеет на пару градусов, однако ночная температура так и не поднимется выше нуля. Такая погода сохранится до 16 февраля, после чего снова начнутся заморозки.
Заметное потепление прогнозируют в последние десять дней месяца. Днем столбик термометра покажет около +2 градусов, а в южной части региона даже до +5. По ночам температура составит от -5 градусов на севере Ростовской области до -1 на юге.
Из-за частого перепада температуры и осадков регион может накрыть густой туман, а помимо снега и ливня, может быть ледяной дождь. Кроме того, в этом случае ледяной коркой покроются все дороги и тротуары, деревья и провода.
Не редкость для региона и штормовой ветер, часто превышающий скорость в 20 метров в секунду.
Во время гололеда пешеходам стоит передвигаться осторожно, постепенно ступая на всю подошву. Ноги должны быть немного расслаблены, а руки свободны. Если вы поскользнетесь, нужно сгруппироваться до падения и попробовать перекатиться, когда коснетесь земли.
Спасатель Артем Белков объясняет, что гололед в Ростове — явление даже больше типичное для зимы, чем снег.
«Он у нас есть почти всегда. Снегу слишком тепло, он тает и замерзает в корку. Обувь на зиму нужно обязательно подбирать на антискользящей подошве. Лучше, когда обувь безопасная, а не красивая», — советует эксперт.
Лучше всего заранее приобрести ледоступы для обуви или противоскользящие наклейки. Это снизит риск упасть на обледеневших улицах. При переходе дороги даже по всем правилам стоит убедиться, что водители готовы пропустить пешехода и начинают сбавлять скорость. Чтобы не терять бдительность, рекомендуется передвигаться без наушников и без капюшона.
Автомобилистам тоже стоит быть осторожнее на дорогах. Водителям стоит в 2-3 раза снизить интенсивность разгонов, торможений и поворотов. Особенно аккуратным нужно быть при нажатии на педаль тормоза. Это следует делать быстро и прерывисто. Или применить торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление и включить низшую передачу, затем снова включить сцепление.
Маневрировать на льду нужно без резких движений, иначе машину может занести. А расстояние между попутными авто в гололед должно быть равным скорости, умноженной на два.
Похожие рекомендации при переходе дорог и движении авто можно применить и к условиям пониженной видимости. Во время тумана пешеходам стоит внимательно выходить на проезжую часть и начинать ее переходить, когда машина начнет сбавлять скорость. Чтобы вас было лучше видно, рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами.
Аналогичная ситуация и с машинами. Водителям стоит по такой погоде включать специальные фары. Это позволит увидеть транспорт и другим автомобилистам, и пешеходам.
Во время ледяного дождя опасно выходить на улицу. Если все-таки непогода застала вас вне дома, обратите внимание на слои льда на зданиях, ветках деревьев и линиях электропередач. Под тяжестью замерзшей воды провода и ветки растений могут упасть в любой момент. И если дерево может оставить после падения пару синяков, то при обрыве проводов вы рискуете получить удар током. Поэтому при обнаружении поврежденной линии электропередач стоит сразу вызвать экстренные службы или сообщить о ЧП в местную администрацию.
У владельцев авто главной проблемой из-за ледяного дождя будут примерзшие двери салона и обледеневшие стекла машин. Чтобы открыть дверцу, можно полить ее теплой водой или использовать обычный фен, если есть доступ к электричеству.
Для избавления от последствий ледяного дождя подойдут и неразбавленная «незамерзайка» или спирт. Эти средства также можно просто распылить на лед. Более бюджетный, но потенциально вредный для автомобиля способ — солевой раствор (1-2 ложек соли на стакан воды).
Ростовский спасатель Артем Белков советует ростовчанам не покидать свои дома без острой необходимости в дни, когда ветер усиливается до штормового.
«Штормовой ветер сносит деревья, знаки, хлам с балконов, части кровли. Все это может угодить в вас и поранить. Нужно максимально защитить тело многослойной одеждой. Надеваем подштанники или колготки под брюки. Под свитер поддеваем водолазку, сверху — самый толстый и длинный пуховик из всех что есть. На голову наматываем шарф и сверху надеваем шапку. Еще лучше — балаклаву, чтобы максимально защитить лицо», — советует спасатель.
Артемий Белков предупреждает, что маршрут лучше составить заранее. Он должен пролегать подальше от старых сухих деревьев, ветхих строений и столбов с плохо закрепленными проводами или дорожными знаками.
«Лучше перемещаться по городу на транспорте, это безопаснее», — говорит спасатель.
Ранее RostovGazeta публиковала подробный прогноз погоды на февраль по всей Ростовской области.