Какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале

Во время ледяного дождя опасно выходить на улицу. Если все-таки непогода застала вас вне дома, обратите внимание на слои льда на зданиях, ветках деревьев и линиях электропередач. Под тяжестью замерзшей воды провода и ветки растений могут упасть в любой момент. И если дерево может оставить после падения пару синяков, то при обрыве проводов вы рискуете получить удар током. Поэтому при обнаружении поврежденной линии электропередач стоит сразу вызвать экстренные службы или сообщить о ЧП в местную администрацию.