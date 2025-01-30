Клиенты СОГАЗа могут урегулировать убытки по ОСАГО полностью онлайн

Posted 30 января, 11:13
Published 30 января, 11:13
Modified 31 января, 11:30
Updated 31 января, 11:30
Теперь клиенты СОГАЗа могут в удобном формате не только подать документы для урегулирования страхового случая, но и получить компенсацию без визита в офис. Онлайн-урегулирование доступно в личном кабинете на сайте СОГАЗа, чат-боте в Telegram, а также на портале Госуслуги. В последнем случае сведения об автомобиле и водителе, указанные в личном кабинете Госуслуг, будут внесены в заявление автоматически.
После подачи заявления СОГАЗ оценит ущерб по фотографиям, предоставленным автовладельцем, и может сразу выдать направление на ремонт или предложить сумму возмещения.
Для клиентов по страхованию каско электронное урегулирование с использованием чат-бота в Telegram доступно с прошлого года. Данным сервисом уже воспользовались более 20% клиентов СОГАЗа, обратившихся за страховым возмещением по каско.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.