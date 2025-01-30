Мать с ребенком задохнулись во сне при пожаре в частном доме в Ростове

Posted 30 января, 06:29
Published 30 января, 06:29
Modified 30 января, 06:59
Updated 30 января, 06:59
Женщина с сыном уже спали, когда жилье загорелось. Соседи почувствовали запах едкого дыма и увидели столб огня. Они тут же вызвали спасателей.
— Мы футбол смотрели. Заметили, что горит дом. Суета, зашли к соседям поблизости, разбудили, вызвали МЧС, — рассказал в соцсетях один из очевидцев.
— На место направили 25 человек на восьми спецмашинах, — уточнили в ведомстве.
К прибытию огнеборцев полыхал практически весь дом на площади 120 квадратных метров. Когда спасатели вошли внутрь, то обнаружили тела 4-летнего ребенка и 38-летней женщины в одной из комнат. Они скончались от отравления дымом.
На месте работают следователи, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Прокуратура проводит проверку.
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