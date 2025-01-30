На обслуживание пляжа на Зеленом острове потратят почти 4 млн рублей в Ростове

Posted 30 января, 10:25
Published 30 января, 10:25
Modified 30 января, 10:27
Updated 30 января, 10:27
Управление ЖКХ Пролетарского района начало поиск подрядчика, который займется обслуживанием пляжа на Зеленом острове. Он обязан до купального сезона подготовить зону отдыха к работе и задекларировать ее в Ростовском отделении центра ГИМС МЧС России.
Так, согласно договору, подрядчик должен найти на постоянную работу спасателя и медсестру, обеспечить регулярную дезинсекцию, акарицидную обработку пляжа, обследование и чистку дна, а также отправку песка на лабораторные исследования. Кроме того, в зоне отдыха должен находиться необходимый спасательный инвентарь, два биотуалета, буйки и многое другое.
Добавим, что на выполнение всех требований из бюджета Ростова-на-Дону выделено 3,8 миллиона рублей. При реализации проекта подрядчик несет ответственность не только за выполненные работы, но и риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Ранее RostovGazeta писала о том, что почти 100 миллионов рублей потратят на уличные камеры в Ростовской области.