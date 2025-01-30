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Posted 30 января, 10:25

Published 30 января, 10:25

Modified 30 января, 10:27

Updated 30 января, 10:27

На обслуживание пляжа на Зеленом острове потратят почти 4 млн рублей в Ростове

На обслуживание пляжа на Зеленом острове потратят почти 4 млн рублей в Ростове

30 января 2025, 10:25
Фото: 1MI. На обслуживание пляжа на Зеленом острове потратят почти 4 млн рублей в Ростове
В Ростове-на-Дону планируют начать подготовку пляжа на Зеленом острове к купальному сезону. На обслуживание территории город выделил 3,8 миллиона рублей. Соответствующие сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Управление ЖКХ Пролетарского района начало поиск подрядчика, который займется обслуживанием пляжа на Зеленом острове. Он обязан до купального сезона подготовить зону отдыха к работе и задекларировать ее в Ростовском отделении центра ГИМС МЧС России.

Так, согласно договору, подрядчик должен найти на постоянную работу спасателя и медсестру, обеспечить регулярную дезинсекцию, акарицидную обработку пляжа, обследование и чистку дна, а также отправку песка на лабораторные исследования. Кроме того, в зоне отдыха должен находиться необходимый спасательный инвентарь, два биотуалета, буйки и многое другое.

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Добавим, что на выполнение всех требований из бюджета Ростова-на-Дону выделено 3,8 миллиона рублей. При реализации проекта подрядчик несет ответственность не только за выполненные работы, но и риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Ранее RostovGazeta писала о том, что почти 100 миллионов рублей потратят на уличные камеры в Ростовской области.

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