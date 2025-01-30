На обслуживание пляжа на Зеленом острове потратят почти 4 млн рублей в Ростове

Так, согласно договору, подрядчик должен найти на постоянную работу спасателя и медсестру, обеспечить регулярную дезинсекцию, акарицидную обработку пляжа, обследование и чистку дна, а также отправку песка на лабораторные исследования. Кроме того, в зоне отдыха должен находиться необходимый спасательный инвентарь, два биотуалета, буйки и многое другое.