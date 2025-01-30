Не поделили инструмент: рабочие устроили массовую драку на стройке в Ростове

Posted 30 января, 08:35
Published 30 января, 08:35
Modified 30 января, 08:37
Updated 30 января, 08:37
Разборки снял на камеру один из очевидцев. На кадрах, опубликованных в местных telegram-каналах, видно, как целая толпа мужчин собирается возле вагончиков. Рабочие бросаются друг на друга с кулаками. Там можно насчитать не меньше 20 человек.
Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, к ним поступал вызов по этому адресу. Прибывшие правоохранители выяснили, что никто не пострадал. Заявлений о противоправных действиях после конфликта не поступало, как и сообщений из больниц о получении травм.
Предположительно, потасовка началась между двумя строительными бригадами. В соцсетях очевидцы сообщают, что одна из них похитила инструмент у другой.