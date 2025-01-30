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Posted 30 января, 08:35

Published 30 января, 08:35

Modified 30 января, 08:37

Updated 30 января, 08:37

Не поделили инструмент: рабочие устроили массовую драку на стройке в Ростове

Не поделили инструмент: рабочие устроили массовую драку на стройке в Ростове

30 января 2025, 08:35
Фото: 1MI. Не поделили инструмент: рабочие устроили массовую драку на стройке в Ростове

В МВД назвали подробности драки рабочих на стройплощадке школы в Ростове

В МВД прокомментировали массовую драку на северной окраине Ростова. Строители набросились друг на друга с кулаками 29 января на улице Петренко, где строят школу.

Разборки снял на камеру один из очевидцев. На кадрах, опубликованных в местных telegram-каналах, видно, как целая толпа мужчин собирается возле вагончиков. Рабочие бросаются друг на друга с кулаками. Там можно насчитать не меньше 20 человек.

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Видео: Т.me/suvorovskiyzhk.

Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, к ним поступал вызов по этому адресу. Прибывшие правоохранители выяснили, что никто не пострадал. Заявлений о противоправных действиях после конфликта не поступало, как и сообщений из больниц о получении травм.

Предположительно, потасовка началась между двумя строительными бригадами. В соцсетях очевидцы сообщают, что одна из них похитила инструмент у другой.

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