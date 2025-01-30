Не поделили инструмент: рабочие устроили массовую драку на стройке в Ростове

Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, к ним поступал вызов по этому адресу. Прибывшие правоохранители выяснили, что никто не пострадал. Заявлений о противоправных действиях после конфликта не поступало, как и сообщений из больниц о получении травм.