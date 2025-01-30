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Posted 30 января, 15:59

Published 30 января, 15:59

Modified 30 января, 16:01

Updated 30 января, 16:01

Неизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове

Неизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове

30 января 2025, 15:59
Фото: 1MI.
Полицейские прокомментировали инцидент с нападением мужчины с ножом на 18-летнего парня в крупном ростовском торговом центре. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В СМИ распространилась информация о неизвестном, который устроил резню в торговом центре «Горизонт». В полиции рассказали, что инцидент произошел 29 января.

Очевидица сообщила, что на одного из посетителей напал неизвестный. По предварительной информации, мужчина нанес ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью.

В данный момент нападавший находится в розыске. Его личность пока не установлена.

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