Неизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове

Posted 30 января, 15:59
Published 30 января, 15:59
Modified 30 января, 16:01
Updated 30 января, 16:01
В СМИ распространилась информация о неизвестном, который устроил резню в торговом центре «Горизонт». В полиции рассказали, что инцидент произошел 29 января.
Очевидица сообщила, что на одного из посетителей напал неизвестный. По предварительной информации, мужчина нанес ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью.
В данный момент нападавший находится в розыске. Его личность пока не установлена.
Ранее супруги Майборода из Ростова, жестоко убившие младенца, подали апелляцию для смягчения приговора. О том, какое наказание ждёт ростовчан, писала RostovGazeta.