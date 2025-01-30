Новый предмет ввели в школах Ростовской области

Posted 30 января, 13:34
Published 30 января, 13:34
Modified 30 января, 13:36
Updated 30 января, 13:36
Новый предмет будет называться «Духовно-нравственная культура России». Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что целью дисциплины является «защита исторической правды».
«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий» — отметил Кравцов.
В частности, дисциплина будет популяризировать выдающихся личностей Отечества.
Ранее в Ростовской области власти лишили стипендии одаренных школьников.
До этого в Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбками.