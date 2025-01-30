rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 13:34

Published 30 января, 13:34

Modified 30 января, 13:36

Updated 30 января, 13:36

Школьники в Ростовской области начнут изучать новый предмет

Новый предмет ввели в школах Ростовской области

30 января 2025, 13:34
Фото: 1MI. Школьники в Ростовской области начнут изучать новый предмет
В России, в том числе и в Ростовской области, школьники начнут изучать новую дисциплину с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ.

Новый предмет будет называться «Духовно-нравственная культура России». Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что целью дисциплины является «защита исторической правды».

«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий» — отметил Кравцов.

В частности, дисциплина будет популяризировать выдающихся личностей Отечества.

Власти в Ростовской области лишили стипендии одаренных школьников
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области власти лишили стипендии одаренных школьников.

До этого в Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбками.

Читайте также:
В Минпросвещения запретили ростовский учебник, оправдывающий насилие короткими юбкамиВ Ростове гадают, кто займет место Логвиненко, а над детьми в Батайске сгорел потолокВ Ростове запустили новогодний трамвай, а ежики проникли на школьный утренник
#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Дети#Образование#Религия#Школьники#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика