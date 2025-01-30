«Окна задрожали и сирены сработали»: в ночь на 30 января над Ростовом раздался грохот

Posted 30 января, 19:54
Published 30 января, 19:54
Modified 30 января, 19:56
Updated 30 января, 19:56
Звук, похожий на взрыв, было слышно около 22.00 мск. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Слышно было в районе ГПЗ два раза подряд, — добавили в комментариях ростовчане. — И на Извилистой тоже. Сначала думал, что послышалось.
— В поселке Фрунзе в Шахтах прямо над домом были взрывы: окна задрожали и сирены сработали у машин, — поделились другие. — В Октябрьском районе сирена сработала.
Официальных комментариев о звуках, похожих на взрыв, пока нет.
Ранее подобный грохот перепугал жителей Ростова 27 января.