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Posted 30 января, 19:54

Published 30 января, 19:54

Modified 30 января, 19:56

Updated 30 января, 19:56

В ночь на 30 января над Ростовом раздался грохот

«Окна задрожали и сирены сработали»: в ночь на 30 января над Ростовом раздался грохот

30 января 2025, 19:54
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 30 января над Ростовом раздался грохот

В ночь на 30 января над Ростовом раздался грохот

Жители Ростова сообщают о двух хлопках, раздавшихся над городом. По словам местных жителей, громче всего их было слышно на западной окраине.

Звук, похожий на взрыв, было слышно около 22.00 мск. Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Это Ростов новости».

— Слышно было в районе ГПЗ два раза подряд, — добавили в комментариях ростовчане. — И на Извилистой тоже. Сначала думал, что послышалось.
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— В поселке Фрунзе в Шахтах прямо над домом были взрывы: окна задрожали и сирены сработали у машин, — поделились другие. — В Октябрьском районе сирена сработала.

Официальных комментариев о звуках, похожих на взрыв, пока нет.

Ранее подобный грохот перепугал жителей Ростова 27 января.

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#Евгения Волкова#Новости#Ростов-на-Дону#Шахты#Взрывы#Telegram#Октябрьский район#Сирены#Ростов
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