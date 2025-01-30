Орудие массового поражения рыбы: чем опасно применение электроудочек в дельте Дона

Posted 30 января, 12:13
Published 30 января, 12:13
Modified 30 января, 12:13
Updated 30 января, 12:13
Эколог объясняет, что электроудочка — это варварский способ браконьерской ловли рыбы. Настроенная на определенные частоты электроудочка глушит всю рыбу.
По данным из открытых источников, продажа электроудочек запрещена в России, поскольку последствия от воздействия мощных электрозарядов для ихтиофауны катастрофические.
Однако жители села Синявское отмечают, что «электроудочники» — частые гости по ерикам дельты Дона.
«Все жалуются, что в малых реках и в дельте Дона Ростовской области осталось скудное разнообразие рыбы. В большинстве присутствует только карась потому, что он живучий. Жители сельских территорий уверены, что популяция рыбы сильно снизилась именно из-за „электроудочников“. Знакомый рассказывал, как раньше вышел из дома и наловил за полчаса рыбки — пожарил на ужин. А сейчас такой улов редкость», — говорит Алексей Лебедев.
Эколог добавляет, что запрещенные электроудочки нарушители сегодня используют в основном для ловли щуки.
«Щучья икра сильно подорожала. А щука сегодня икряная, она же через месяц-полтора пойдет на нерест», — уточняет эколог.
Собеседник подчеркивает, что сам поехал с ребятами проверить поступившую от местных жителей информацию об «электроудочниках». И она подтвердилась.
«Прямо по ерикам со стороны Синявки по дельте Дона мы сразу обнаружили людей на моторных лодках. Они электроудочками ловили рыбу», — уточняет эксперт.
Спикер рассказывает, что «электроудочники» вели себя агрессивно. Заметив интерес к своей деятельности, стали грубить.
«Но погода была плохая, телефоны наши спрятаны далеко. Пока мы доставали их, чтобы зафиксировать лодку, нарушители завели мотор и скрылись», — отмечает Лебедев.
Ссылаясь на слова местных жителей, эколог подчеркивает, что такой способ ловли рыбы от села Синявского вглубь дельты Дона стал практически массовым явлением в Ростовской области.
«Местные жители говорят, что часто сюда приезжают и городские. Оставляют машину на берегу, а сами на надувных лодках ловят рыбу на электроудочки. Сейчас же сделали дорогу между хутором Рогожкино и поселком Топольки. Она идет через всю дельту Дона. Раньше там был шлагбаум, а теперь едут все, кому не лень», — констатирует эколог.
В Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству подтвердили, что ловля рыбы на электроудочки запрещена. Здесь рассказали, что работ по соблюдению правил рыболовства в Ростовской области проводится много. Особенно — по электротокам (электроудочкам), которые считаются орудием массового уничтожения рыбы.
В Управлении объяснили, что поселок Топольки попадает в донское запретное пространство, где осуществление любительского спортивного рыболовства и вовсе запрещено. А контроль за соблюдением правил ловли рыбы ведет Управление и правоохранительные органы.
«Когда применяют электроток, то видно, что гибнет не только крупная рыба, но и мелкие особи, которые потом всплывают. Если у вас есть информация, сообщайте нам. Мы дополнительно отреагируем и проведем контрольно-надзорное мероприятие на данном участке. Там уже неоднократно у нас выявлялись нарушения», — подчеркнули в Управлении.
Ранее RostovGazeta сообщала, что браконьеры используют такие катера, которые не могут догнать силовики. Речь идет о модернизации, при которой на катер устанавливается несколько моторов мощностью до 300 лошадиных сил. В законе отсутствует запрет на монтаж нескольких двигателей. Это позволяет нарушителям избегать предусмотренной ответственности.