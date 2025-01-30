Орудие массового поражения рыбы: чем опасно применение электроудочек в дельте Дона

Ранее RostovGazeta сообщала, что браконьеры используют такие катера, которые не могут догнать силовики. Речь идет о модернизации, при которой на катер устанавливается несколько моторов мощностью до 300 лошадиных сил. В законе отсутствует запрет на монтаж нескольких двигателей. Это позволяет нарушителям избегать предусмотренной ответственности.