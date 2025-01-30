Переехавшая в Италию ростовчанка рассказала, почему мечтает вернуться в Россию

Posted 30 января, 05:08
Published 30 января, 05:08
Modified 30 января, 05:08
Updated 30 января, 05:08
Ростовчанка Ирина Трофимова переехала в Италию по студенческой визе, чтобы учиться в одном из местных университетов и в будущем остаться в стране насовсем.
«Здесь все слишком оказалось слишком медленно. Одно дело, когда такой темп жизни итальянцев ты не воспринимаешь в серьез, когда сам находишься в отпуске. И другое, когда надо часами ждать очереди в банке или нельзя купить продукты в выходной» — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Ирина работает менеджером в магазине одежды, чтобы оплатить учебу и проживание. Однако обладателям студенческих виз, по ее словам, нельзя работать больше 20 часов в неделю.
«Заработок очень ограниченный и пока я живу буквально от зарплаты до зарплаты. В отопительный период, как сейчас, почти треть заработка уходит на оплату коммунальных услуг, при том, что квартиру и все счета мы делим пополам с соседкой, и дома даже с отоплением приходится надевать штаны и свитер. Италия в моих глазах себя не оправдала», — делится Ирина Трофимова.
Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.