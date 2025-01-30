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Posted 30 января, 05:08

Published 30 января, 05:08

Modified 30 января, 05:08

Updated 30 января, 05:08

Переехавшая в Италию ростовчанка рассказала, почему мечтает вернуться в Россию

Переехавшая в Италию ростовчанка рассказала, почему мечтает вернуться в Россию

30 января 2025, 05:08
Фото: Изображение Midjourney. Переехавшая в Италию ростовчанка рассказала, почему мечтает вернуться в Россию
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Эксклюзив
Италия не оправдала мечту о жизни в Европе, призналась корреспонденту RostovGazeta ростовчанка Ирина Трофимова, которая переехала в Болонью в 2022 году.

Ростовчанка Ирина Трофимова переехала в Италию по студенческой визе, чтобы учиться в одном из местных университетов и в будущем остаться в стране насовсем.

«Здесь все слишком оказалось слишком медленно. Одно дело, когда такой темп жизни итальянцев ты не воспринимаешь в серьез, когда сам находишься в отпуске. И другое, когда надо часами ждать очереди в банке или нельзя купить продукты в выходной» — рассказывает собеседница RostovGazeta.

Ирина работает менеджером в магазине одежды, чтобы оплатить учебу и проживание. Однако обладателям студенческих виз, по ее словам, нельзя работать больше 20 часов в неделю.

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«Заработок очень ограниченный и пока я живу буквально от зарплаты до зарплаты. В отопительный период, как сейчас, почти треть заработка уходит на оплату коммунальных услуг, при том, что квартиру и все счета мы делим пополам с соседкой, и дома даже с отоплением приходится надевать штаны и свитер. Италия в моих глазах себя не оправдала», — делится Ирина Трофимова.

Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.

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