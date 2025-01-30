Переехавшая в Италию ростовчанка рассказала, почему мечтает вернуться в Россию

«Заработок очень ограниченный и пока я живу буквально от зарплаты до зарплаты. В отопительный период, как сейчас, почти треть заработка уходит на оплату коммунальных услуг, при том, что квартиру и все счета мы делим пополам с соседкой, и дома даже с отоплением приходится надевать штаны и свитер. Италия в моих глазах себя не оправдала», — делится Ирина Трофимова.