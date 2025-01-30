Полицейских-вымогателей из Ростова уволили с работы, а на вокзале сгорел вагон

Примерно в 13.40 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон, который стоял в отстойнике на Привокзальной улице. Огонь тушили на трех десятках квадратных метрах 18 огнеборцев и пять спецмашин.