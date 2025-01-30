Полицейских-вымогателей из Ростова уволили с работы, а на вокзале сгорел вагон

Posted 30 января, 14:30
Published 30 января, 14:30
Modified 30 января, 14:35
Updated 30 января, 14:35
Примерно в 13.40 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон, который стоял в отстойнике на Привокзальной улице. Огонь тушили на трех десятках квадратных метрах 18 огнеборцев и пять спецмашин.
Позже появились кадры тушения пожара. На видео видно, что огонь успел уничтожить как минимум три купе. Судя по видео, для тушения вагон переместили в безопасное место.
Жители донской столицы писали в соцмедиа о том, что дым окутал весь район вокзала.
Напомним, в телеграм-каналах появилось видео, на котором боец спецоперации рассказал, что отправился в командировку в Ростов, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Из разговора полицейские узнали, что машина мужчины не стоит на учете, и вынудили его заплатить им 25 тысяч рублей, хотя мужчина настаивал на оформлении протокола.
Позже врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале, что правоохранители уже провели проверку по происшествию, а инспекторов-вымогателей уволили.
В Минпросвещения рассказали, что школьники в России, в том числе и на Дону, будут изучать новую дисциплину с начала сентября 2026 года.
Уточняется, что предмет будет называться «Духовно-нравственная культура России».
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дисциплина направлена на защиту исторической правды, а также воспитание духовно-нравственных ценностей школьников. Кроме того, в новых учебниках будут популяризироваться герои Отечества.
«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий» — сообщает Кравцов.