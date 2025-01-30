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Posted 30 января, 14:30

Published 30 января, 14:30

Modified 30 января, 14:35

Updated 30 января, 14:35

Полицейских-вымогателей из Ростова уволили с работы, а на вокзале сгорел вагон

Полицейских-вымогателей из Ростова уволили с работы, а на вокзале сгорел вагон

30 января 2025, 14:30
Фото: Шедеврум. Полицейских-вымогателей из Ростова уволили с работы, а на вокзале сгорел вагон
В Ростове на железнодорожных путях вспыхнул вагон поезда, у бойца СВО вымогали деньги сотрудники Госавтоинспекции, а в донских школах ввели новую дисциплину.

Полыхающий вагон

Примерно в 13.40 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон, который стоял в отстойнике на Привокзальной улице. Огонь тушили на трех десятках квадратных метрах 18 огнеборцев и пять спецмашин.

Появились кадры полыхающего вагона на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»
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Примерно в 13.40 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании на железнодорожных путях.
Примерно в 13.40 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании на железнодорожных путях.. Фото: МЧС Ростовской области

Позже появились кадры тушения пожара. На видео видно, что огонь успел уничтожить как минимум три купе. Судя по видео, для тушения вагон переместили в безопасное место.

Жители донской столицы писали в соцмедиа о том, что дым окутал весь район вокзала.

Инспекторы-вымогатели

Напомним, в телеграм-каналах появилось видео, на котором боец спецоперации рассказал, что отправился в командировку в Ростов, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Из разговора полицейские узнали, что машина мужчины не стоит на учете, и вынудили его заплатить им 25 тысяч рублей, хотя мужчина настаивал на оформлении протокола.

Позже врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале, что правоохранители уже провели проверку по происшествию, а инспекторов-вымогателей уволили.

Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону
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Новый школьный предмет

В Минпросвещения рассказали, что школьники в России, в том числе и на Дону, будут изучать новую дисциплину с начала сентября 2026 года.

Уточняется, что предмет будет называться «Духовно-нравственная культура России».

В Минпросвещения рассказали, что школьники в России, в том числе и на Дону, будут изучать новую дисциплину с начала сентября 2026 года.
В Минпросвещения рассказали, что школьники в России, в том числе и на Дону, будут изучать новую дисциплину с начала сентября 2026 года.. Фото: 1MI
Новый предмет ввели в школах Ростовской области
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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дисциплина направлена на защиту исторической правды, а также воспитание духовно-нравственных ценностей школьников. Кроме того, в новых учебниках будут популяризироваться герои Отечества.

«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий» — сообщает Кравцов.
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