Появились кадры полыхающего вагона на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»

Posted 30 января, 11:36
Published 30 января, 11:36
Modified 30 января, 11:38
Updated 30 января, 11:38
Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС около 13.40 мск. Известно, что загорелся списанный вагон, который стоял в отстойнике на улице Привокзальной, 1а. Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. На тушение бросили силы 18 спасателей и пяти единиц техники.
На кадрах видно, что пожар уничтожил как минимум три купе. Языки пламени и черный густой дым валят из всех открытых мест. Также заметно, что вагон направили туда, где его смогут беспрепятственно потушить.
Ростовчане пишут о том, что дым окутал весь район ж/д вокзала. Едкий запах гари приносит жителям дискомфорт: «В районе ж/д вокзала сильно пахнет дымом».
«Его к мойке притянули. Там резервуары с водой», — предположил пользователь.
Ранее стало известно, что шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года.