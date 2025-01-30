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Posted 30 января, 11:36

Published 30 января, 11:36

Modified 30 января, 11:38

Updated 30 января, 11:38

Списанный поезд загорелся на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»

Появились кадры полыхающего вагона на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»

30 января 2025, 11:36
Фото: МЧС РО. Списанный поезд загорелся на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»

Списанный вагон загорелся на путях ж/д вокзала «Ростов-Главный»

В Ростове-на-Дону вспыхнул вагон списанного поезда. Полыхающий состав увезли тушить с железнодорожного вокзала «Ростов-Главый», кадрами поделились в региональном ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС около 13.40 мск. Известно, что загорелся списанный вагон, который стоял в отстойнике на улице Привокзальной, 1а. Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. На тушение бросили силы 18 спасателей и пяти единиц техники.

На кадрах видно, что пожар уничтожил как минимум три купе. Языки пламени и черный густой дым валят из всех открытых мест. Также заметно, что вагон направили туда, где его смогут беспрепятственно потушить.

Видео: ТГ Ростов Главный.
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Ростовчане пишут о том, что дым окутал весь район ж/д вокзала. Едкий запах гари приносит жителям дискомфорт: «В районе ж/д вокзала сильно пахнет дымом».

«Его к мойке притянули. Там резервуары с водой», — предположил пользователь.

Ранее стало известно, что шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года.

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