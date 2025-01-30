Появились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону

Напомним, в СМИ распространилась информация о неизвестном, который 29 января устроил резню в торговом центре. Позже данный инцидент прокомментировали в полиции. По предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики. В полиции уточнили, что в данный момент нападавший находится в розыске.