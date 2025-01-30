Появились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону

Posted 30 января, 17:32
Published 30 января, 17:32
Modified 30 января, 17:34
Updated 30 января, 17:34
Напомним, в СМИ распространилась информация о неизвестном, который 29 января устроил резню в торговом центре. Позже данный инцидент прокомментировали в полиции. По предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики. В полиции уточнили, что в данный момент нападавший находится в розыске.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», видно, что мужчина достает нож и перекладывает его в карман. Также в видео добавили фотографию пострадавшего, перебинтованного медиками.
«Мой друг шёл в сторону выхода, и на него накинулся мужик, нанеся удар ножом в спину! На видео попал момент, как из кармана перекладывает нож и идёт следом за мужчиной. Пострадавший лежал три часа на операционном столе. Нападавший сбежал. Ходит в основном по „Горизонту“, по парку на Ашхабадском, и по Погодина», — цитирует источник друга пострадавшего.