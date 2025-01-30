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Posted 30 января, 17:32

Published 30 января, 17:32

Modified 30 января, 17:34

Updated 30 января, 17:34

Появились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону

Появились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону

30 января 2025, 17:32
Фото: 1MI. Появились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону
Неизвестный, который напал с ножом на 18-летнего парня в торговом центре «Горизонт» в Ростове, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Напомним, в СМИ распространилась информация о неизвестном, который 29 января устроил резню в торговом центре. Позже данный инцидент прокомментировали в полиции. По предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики. В полиции уточнили, что в данный момент нападавший находится в розыске.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», видно, что мужчина достает нож и перекладывает его в карман. Также в видео добавили фотографию пострадавшего, перебинтованного медиками.

«Мой друг шёл в сторону выхода, и на него накинулся мужик, нанеся удар ножом в спину! На видео попал момент, как из кармана перекладывает нож и идёт следом за мужчиной. Пострадавший лежал три часа на операционном столе. Нападавший сбежал. Ходит в основном по „Горизонту“, по парку на Ашхабадском, и по Погодина», — цитирует источник друга пострадавшего.
Видео: 1MI.
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