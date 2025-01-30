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Posted 30 января, 10:23

Published 30 января, 10:23

Modified 30 января, 10:25

Updated 30 января, 10:25

Огромная пробка образовалась на М-4 «Дон» из-за дорожных работ возле Шахт

Пробка в 8 километров образовалась на М-4 «Дон» из-за дорожных работ возле Шахт

30 января 2025, 10:23
Фото: 1MI. Огромная пробка образовалась на М-4 «Дон» из-за дорожных работ возле Шахт
В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ремонта дороги вновь выросла многокилометровая пробка. Проезд парализован недалеко от города Шахты.

Согласно сервису «Яндекс Карты», проезд затруднен на левой полосе трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Пробка начинает на 995 километре автодороги в Красносулинском районе и идет до 1003 километра до выезда из Шахт. Общая длина дорожного затора составляет 7,6 километра.

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Водителям рекомендуется ехать в Шахты не через федеральную трассу, а через Новочеркасск и поселок Персиановский.

Напомним, что ремонт трассы М-4 «Дон» в Ростовской области является плановым. Рабочие трудятся на участке дороги от 986 по 990 километры. В связи с этим компания «Автодор» предложила альтернативные маршруты для объезда пробки.

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