Пробка в 8 километров образовалась на М-4 «Дон» из-за дорожных работ возле Шахт

Posted 30 января, 10:23
Published 30 января, 10:23
Modified 30 января, 10:25
Updated 30 января, 10:25
Согласно сервису «Яндекс Карты», проезд затруднен на левой полосе трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Пробка начинает на 995 километре автодороги в Красносулинском районе и идет до 1003 километра до выезда из Шахт. Общая длина дорожного затора составляет 7,6 километра.
Водителям рекомендуется ехать в Шахты не через федеральную трассу, а через Новочеркасск и поселок Персиановский.
Напомним, что ремонт трассы М-4 «Дон» в Ростовской области является плановым. Рабочие трудятся на участке дороги от 986 по 990 километры. В связи с этим компания «Автодор» предложила альтернативные маршруты для объезда пробки.