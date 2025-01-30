rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 15:05

Published 30 января, 15:05

Modified 30 января, 15:07

Updated 30 января, 15:07

Прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове

Прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове

30 января 2025, 15:05
Фото: epp.genproc.gov.ru. Прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове
Южная транспортная прокуратура проведет проверку по факту возгорания вагона поезда в Ростове. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, 30 января в МЧС поступила информация о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон на Привокзальной улице. Огонь на 30 квадратах тушили больше десятка огнеборцев на пяти спецмашинах.

В ведомстве рассказали, что будет проведена проверка исполнения законов в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта. В частности, проверят соблюдение пожарной безопасности.

Мать с ребенком задохнулись во сне при пожаре в частном доме в Ростове
Узнать подробнее

Ранее в Ростове пожар унес жизни четырехлетнего мальчика и его матери.

До этого пенсионерка погибла во время пожара, который вспыхнул из-за свечи перед иконостасом.

Читайте также:
«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в РостовеПолный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-ДонуРостовчанин получил два года колонии после смертельного ДТП с пожаром
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Пожар#Транспорт#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика