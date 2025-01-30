Прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове

Напомним, 30 января в МЧС поступила информация о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон на Привокзальной улице. Огонь на 30 квадратах тушили больше десятка огнеборцев на пяти спецмашинах.