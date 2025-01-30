Прокуратура проведет проверку после пожара в вагоне на ж/д вокзале в Ростове

Posted 30 января, 15:05
Published 30 января, 15:05
Modified 30 января, 15:07
Updated 30 января, 15:07
Напомним, 30 января в МЧС поступила информация о возгорании на железнодорожных путях. Оказалось, что вспыхнул списанный вагон на Привокзальной улице. Огонь на 30 квадратах тушили больше десятка огнеборцев на пяти спецмашинах.
В ведомстве рассказали, что будет проведена проверка исполнения законов в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта. В частности, проверят соблюдение пожарной безопасности.
Ранее в Ростове пожар унес жизни четырехлетнего мальчика и его матери.
До этого пенсионерка погибла во время пожара, который вспыхнул из-за свечи перед иконостасом.