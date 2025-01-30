Проживавшим в Ростове семи иностранцам запретили въезд в РФ на пять лет

Posted 30 января, 17:54
Published 30 января, 17:54
Modified 30 января, 17:56
Updated 30 января, 17:56
Сообщается, что правоохранители поймали 15 нелегальных мигрантов и зафиксировали 16 административных правонарушений. Двум натурализованным гражданам вручили две повестки о постановке на учет в военкомат.
Кроме того, полицейские зафиксировали подделку у двух иностранцев документов о миграционном учете для проживания в стране.
По итогам рейда правоохранители выявили 43 факта неисполнения обязанностей по учету иностранцев. Девять мигрантов будут депортированы из страны, а семерым запретили въезд в Россию на пять лет.