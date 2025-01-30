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Posted 30 января, 17:54

Published 30 января, 17:54

Modified 30 января, 17:56

Updated 30 января, 17:56

Проживавшим в Ростове семи иностранцам запретили въезд в РФ на пять лет

Проживавшим в Ростове семи иностранцам запретили въезд в РФ на пять лет

30 января 2025, 17:54
Фото: МВД Ростовской области.
В Ростовской области провели рейд по соблюдению миграционного законодательства и выявили 43 нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что правоохранители поймали 15 нелегальных мигрантов и зафиксировали 16 административных правонарушений. Двум натурализованным гражданам вручили две повестки о постановке на учет в военкомат.

Кроме того, полицейские зафиксировали подделку у двух иностранцев документов о миграционном учете для проживания в стране.

По итогам рейда правоохранители выявили 43 факта неисполнения обязанностей по учету иностранцев. Девять мигрантов будут депортированы из страны, а семерым запретили въезд в Россию на пять лет.

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Ранее в Ростове мигрант попытался сбежать от полиции во время одного из рейдов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Депортация#Административные правонарушения#Миграционное законодательство#Рейд#Подделка документов
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