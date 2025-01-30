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Posted 30 января, 07:31

Published 30 января, 07:31

Modified 30 января, 07:33

Updated 30 января, 07:33

Синоптики спрогнозировали ростовчанам внезапное потепление до +8 градусов

Резкое похолодание надвигается на Ростовскую область

30 января 2025, 07:31
Фото: rostovgazeta.ru. Синоптики спрогнозировали ростовчанам внезапное потепление до +8 градусов
Конец января и начало февраля будут на удивление теплыми в Ростове-на-Дону. Погоду подпортит только густой туман, сообщают метеорологи.

Четверг, 30 января, будет практически безветренным. Днем воздух прогреется аж до +8, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер восточный до четырех метров в секунду.

В пятницу, 31 января, город накроет туман. В дневное время температура воздуха составит +6 градусов, а в ночью — 0 градусов Цельсия. Ветер усилится до семи метров в секунду.

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В субботу, 1 февраля, будет пасмурная погода. Днем столбики термометров будут показывать +4 градуса, а ночью — +1 градус Цельсия. Воздушный поток сменит свое направление на южное. Порывы ветра могут достигать шести метров в секунду.

Ранее стало известно, какие опасные погодные явления будут угрожать Ростовской области в феврале.

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