Резкое похолодание надвигается на Ростовскую область

Posted 30 января, 07:31
Published 30 января, 07:31
Modified 30 января, 07:33
Updated 30 января, 07:33
Четверг, 30 января, будет практически безветренным. Днем воздух прогреется аж до +8, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер восточный до четырех метров в секунду.
В пятницу, 31 января, город накроет туман. В дневное время температура воздуха составит +6 градусов, а в ночью — 0 градусов Цельсия. Ветер усилится до семи метров в секунду.
В субботу, 1 февраля, будет пасмурная погода. Днем столбики термометров будут показывать +4 градуса, а ночью — +1 градус Цельсия. Воздушный поток сменит свое направление на южное. Порывы ветра могут достигать шести метров в секунду.
Ранее стало известно, какие опасные погодные явления будут угрожать Ростовской области в феврале.