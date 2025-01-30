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Posted 30 января, 14:02

Published 30 января, 14:02

Modified 30 января, 14:04

Updated 30 января, 14:04

Ростовский СК проверит инцидент с выпавшей из автобуса женщиной

Ростовский СК проверит инцидент с выпавшей из автобуса женщиной

30 января 2025, 14:02
Фото: Следком Ростовской области. Ростовский СК проверит инцидент с выпавшей из автобуса женщиной
Следователи проведут проверку после инцидента с женщиной, которая выпала из автобуса, а водитель проехался по ее ноге. Об этом рассказал ростовский Следком.

Напомним, 29 января появилась информация, что ростовчанка выпала из автобуса №88 на проспекте Стачки. Водитель не заметил пострадавшую и наехал на ее ногу. RostovGazeta ранее сообщала, что водителя отстранили от работы, а женщине помогли медики.

В ростовском Следкоме рассказали, что будут проведены проверка обстоятельств инцидента и оценка безопасности услуг по перевозке пассажиров.

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Ранее в Ростове укусившую полицейского дебоширку отправили в колонию.

До этого глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с погибшим ребенком при взрыве в регионе.

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