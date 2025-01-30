Ростовский СК проверит инцидент с выпавшей из автобуса женщиной

Posted 30 января, 14:02
Published 30 января, 14:02
Modified 30 января, 14:04
Updated 30 января, 14:04
Напомним, 29 января появилась информация, что ростовчанка выпала из автобуса №88 на проспекте Стачки. Водитель не заметил пострадавшую и наехал на ее ногу. RostovGazeta ранее сообщала, что водителя отстранили от работы, а женщине помогли медики.
В ростовском Следкоме рассказали, что будут проведены проверка обстоятельств инцидента и оценка безопасности услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в Ростове укусившую полицейского дебоширку отправили в колонию.
До этого глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с погибшим ребенком при взрыве в регионе.