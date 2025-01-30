Сериал о катастрофе и подвиге «Челюскин. Первые» выйдет 20 февраля на Wink. ru

Шестисерийная драма основана на реальных событиях — в центре внимания спасение экипажа советского ледокола «Челюскин», который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Два месяца люди боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир. Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). За производство отвечает Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).