Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону

Posted 30 января, 12:30
Published 30 января, 12:30
Modified 30 января, 17:25
Updated 30 января, 17:25
Напомним, что в СМИ начала распространяться информация о том, что на днях боец спецоперации — кавалер ордена Мужества отправился в командировку в Ростов-на-Дону. Здесь его остановили сотрудники ГАИ. Во время диалога инспекторы узнали, что машина не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.
Врио губернатора рассказал, что сотрудники полиции уже провели служебную проверку, а инспекторов-вымогателей уволили. Теперь все собранные материалы будут переданы следователям.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области увеличились выплаты участникам спецоперации за инвалидность.