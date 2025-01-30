Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону

Напомним, что в СМИ начала распространяться информация о том, что на днях боец спецоперации — кавалер ордена Мужества отправился в командировку в Ростов-на-Дону. Здесь его остановили сотрудники ГАИ. Во время диалога инспекторы узнали, что машина не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.