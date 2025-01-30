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Posted 30 января, 12:30

Published 30 января, 12:30

Modified 30 января, 17:25

Updated 30 января, 17:25

Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону

Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону

30 января 2025, 12:30
Фото: 1MI. Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что четыре инспектора ДПС, которые вымогали деньги у бойца СВО понесут заслуженное наказание. Сведения опубликованы в личном телеграм-канале врио главы региона.

Напомним, что в СМИ начала распространяться информация о том, что на днях боец спецоперации — кавалер ордена Мужества отправился в командировку в Ростов-на-Дону. Здесь его остановили сотрудники ГАИ. Во время диалога инспекторы узнали, что машина не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.

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Врио губернатора рассказал, что сотрудники полиции уже провели служебную проверку, а инспекторов-вымогателей уволили. Теперь все собранные материалы будут переданы следователям.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области увеличились выплаты участникам спецоперации за инвалидность.

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