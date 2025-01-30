Сотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО

Posted 30 января, 10:06
Published 30 января, 10:06
Modified 30 января, 10:08
Updated 30 января, 10:08
По информации 1RND со ссылкой на свой источник в силовых структурах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников двух экипажей ДПС.
О вымогательстве боец СВО рассказал в соцсетях несколько дней назад. По его словам, он приехал в командировку в Ростов, чтобы забрать оборудование, когда его остановила ГАИ.
Инспекторы узнали, что машина не стоит на учете и якобы требовали заплатить им 25 тысяч рублей штрафа.
— Да, машина была снята с учета, я не успел поставить её на учёт, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия, — поделился мужчина. — С меня вы (прим. — ДПС) взяли 25 штук. Я вам их дал. Поехали на вокзал, снял деньги и отдал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги.
Мужчина уточнил, что просил оформить нарушение по протоколу. Однако у инспекторов, вероятно, были свои законы и штраф они предпочитали получать лично в руки.
После того, как ролик разлетелся в соцсетях, полиция начала проверку. Теперь четырем сотрудникам ДПС грозит уголовное дело.
Официальной информации о задержании сотрудников ГАИ пока не поступало.