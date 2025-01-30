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Posted 30 января, 10:06

Published 30 января, 10:06

Modified 30 января, 10:08

Updated 30 января, 10:08

Сотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО

Сотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО

30 января 2025, 10:06
Фото: 1MI. Сотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО
В Ростове служба безопасности донского Главка МВД задержала четырех инспекторов ДПС. Их подозревают в вымогательстве и получении взятки от бойца спецоперации — кавалера ордена Мужества, сообщают местные СМИ.

По информации 1RND со ссылкой на свой источник в силовых структурах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников двух экипажей ДПС.

О вымогательстве боец СВО рассказал в соцсетях несколько дней назад. По его словам, он приехал в командировку в Ростов, чтобы забрать оборудование, когда его остановила ГАИ.

Инспекторы узнали, что машина не стоит на учете и якобы требовали заплатить им 25 тысяч рублей штрафа.

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О вымогательстве боец СВО рассказал в соцсетях несколько дней назад.
О вымогательстве боец СВО рассказал в соцсетях несколько дней назад.. Фото: ВК «Ростов Главный»
— Да, машина была снята с учета, я не успел поставить её на учёт, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия, — поделился мужчина. — С меня вы (прим. — ДПС) взяли 25 штук. Я вам их дал. Поехали на вокзал, снял деньги и отдал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги.

Мужчина уточнил, что просил оформить нарушение по протоколу. Однако у инспекторов, вероятно, были свои законы и штраф они предпочитали получать лично в руки.

После того, как ролик разлетелся в соцсетях, полиция начала проверку. Теперь четырем сотрудникам ДПС грозит уголовное дело.

Официальной информации о задержании сотрудников ГАИ пока не поступало.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#СВО#Взятка#Соцсети#ДПС#Уголовное дело#Ростов#Вымогательство#ГАИ
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