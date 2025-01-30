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Posted 30 января, 13:24

Published 30 января, 13:24

Modified 30 января, 13:26

Updated 30 января, 13:26

Специалисты рассказали о способах поиска работы через специализированную платформу

Специалисты рассказали о способах поиска работы через специализированную платформу

30 января 2025, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.
Россиянам, которые решили начать этот год с поиска новой работы, специалисты дали ряд полезных рекомендаций. Способами эффективного поиска вакансий через платформу, поделились эксперты Авито Работы.

По данным платформы более 70% российских соискателей, которые ищут работу через интернет, обращаются к специализированным сервисам. На таких площадках есть инструменты, позволяющие соискателям и работодателям быстрее и эффективнее находить друг друга. Эксперты рекомендуют при поиске работы пользоваться фильтрами, грамотно составлять резюме и активно оставлять отклики на вакансии.

Фильтры

Фильтры представляют собой инструменты, позволяющие искать работу по разным параметрам: опыт работы, размер зарплаты, график, вид занятости. Кроме этого, можно сортировать предложения по таким параметрам, как возможность переезда, подработка, дистанционная работа и др. Соискатели, которым важно местоположение работы, могут пользоваться картой.

В то же время специалисты предупреждают, что чем меньше фильтров задает пользователь, тем больше вариантов предложит ему система.

Грамотное составление резюме

С помощью подсказок площадки можно быстро составить резюме, указав все необходимые сведения: название должности, личные данные (ФИО, дату рождения), желаемый график работы и тип занятости, возможность переезда, желаемую зарплату.

Эксперты рекомендуют обязательно заполнять все разделы резюме, включая опыт работы с указанием всех предыдущих работодателей и должностных функций, а также уровень образования с указанием конкретного учебного заведения и года выпуска. Кроме этого, важно отметить знание языков, указать наличие медицинской книжки и водительских прав и контактные данные (телефон, e-mail, предпочтительный вид связи).

В разделе «О себе» указываются профессиональные навыки и деловые качества, которые могут заинтересовать потенциального работодателя.

Эксперты рекомендуют составлять несколько резюме — на смежные или похожие должности. Таким образом шансы на трудоустройство повышаются. Важно отметить, что анкеты с фотографиями более привлекательны для работодателей.

Как оставлять отклики на вакансии

Связаться с работодателем можно, воспользовавшись кнопкой «Откликнуться».

Специалисты отмечают, что чем больше откликов оставляет соискатель, тем выше у него шанс быть приглашенным на собеседование. Так, для одного приглашения, как правило, требуется минимум 10 откликов. Также соискатель может связаться с работодателем через платформу и задать ему уточняющие вопросы.

Помимо этих рекомендаций, HR-специалисты рекомендуют не пренебрегать такими лайфхаками, как подписка на уведомления, оставление данных о себе и использование функции сравнения вакансий.

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