Специалисты рассказали о способах поиска работы через специализированную платформу

Специалисты отмечают, что чем больше откликов оставляет соискатель, тем выше у него шанс быть приглашенным на собеседование. Так, для одного приглашения, как правило, требуется минимум 10 откликов. Также соискатель может связаться с работодателем через платформу и задать ему уточняющие вопросы.