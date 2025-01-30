Стало известно, что откроют в разрушающемся здании Речного вокзала в Ростове

Posted 30 января, 17:36
Published 30 января, 17:36
Modified 30 января, 17:38
Updated 30 января, 17:38
По данным СМИ, в здании появится первый в черте города ресторан и ночной клуб электронной музыки. Он будет называться «Волна». Заведение откроется на втором этаже здания, в тёплое время года там будет работать летняя площадка.
Точная открытия клуба пока неизвестна, но руководитель проекта отметил, что это произойдёт в ближайшие несколько месяцев.
«Все лицензии получены, уже можно начинать работу. Нас пока задерживает только стройка», — цитирует источник Александра Полояна.
Напомним, здание бывшего Речного вокзала находится на набережной Ростова. Ранее жители города пожаловались на то, что здание начало разрушаться. Оно считается одной из визитных карточек Ростова, когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Из-за отсутствия ухода в непогоду со здания на набережную летят куски бетона, кирпичи и цемент. Люди переживают, что обшивка может упасть им на голову.