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Posted 30 января, 17:36

Published 30 января, 17:36

Modified 30 января, 17:38

Updated 30 января, 17:38

Стало известно, что откроют в здании Речного вокзала в Ростове

Стало известно, что откроют в разрушающемся здании Речного вокзала в Ростове

30 января 2025, 17:36
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, что откроют в здании Речного вокзала в Ростове

В здании Речного вокзала в Ростове появится ночной клуб

Стало известно, что в здании бывшего Речного вокзала в Ростове собираются открыть ресторан и ночной клуб. Об этом рассказал Donnews, ссылаясь на руководителя проекта Александра Полояна.

По данным СМИ, в здании появится первый в черте города ресторан и ночной клуб электронной музыки. Он будет называться «Волна». Заведение откроется на втором этаже здания, в тёплое время года там будет работать летняя площадка.

Точная открытия клуба пока неизвестна, но руководитель проекта отметил, что это произойдёт в ближайшие несколько месяцев.

«Все лицензии получены, уже можно начинать работу. Нас пока задерживает только стройка», — цитирует источник Александра Полояна.
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Напомним, здание бывшего Речного вокзала находится на набережной Ростова. Ранее жители города пожаловались на то, что здание начало разрушаться. Оно считается одной из визитных карточек Ростова, когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Из-за отсутствия ухода в непогоду со здания на набережную летят куски бетона, кирпичи и цемент. Люди переживают, что обшивка может упасть им на голову.

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