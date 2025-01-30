Стало известно, что откроют в разрушающемся здании Речного вокзала в Ростове

Напомним, здание бывшего Речного вокзала находится на набережной Ростова. Ранее жители города пожаловались на то, что здание начало разрушаться. Оно считается одной из визитных карточек Ростова, когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Из-за отсутствия ухода в непогоду со здания на набережную летят куски бетона, кирпичи и цемент. Люди переживают, что обшивка может упасть им на голову.